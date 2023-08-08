Разрыв с СНГ: Кишинев отказывается от своих граждан

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Из-за нынешней политики Кишинева молдаване, проживающие в России, в будущем забудут свои корни.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава делегации Молдавии в Межпарламентской ассамблее СНГ Адриан Лебединский, отвечая на вопрос, что стоит за решением Кишинева, объявившем за последние полгода о денонсации ряда соглашений с СНГ и выходе из Межпарламентской ассамблеи Содружества.

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«Я думаю, и связи с Россией хотят полностью оборвать, и связи с СНГ. Запад очень не устраивает, что у Молдавии есть дополнительный рынок сбыта, хотят нас привязать только к своим рынкам», – сказал Лебединский в интервью «Известиям».

Издание обратило внимание, что пока Кишинев не разорвал соглашения, отвечающие экономическим интересам самой Молдавии.

«Это всё делается для внешней аудитории. Кроме того, проверяют, какой будет реакция у граждан. Поэтому они начали с политических соглашений, но в конце концов дойдут и до экономических. Потому что по большому счету они уже за последние два года заблокировали очень много возможностей экономического обмена — в частности, с Российской Федерацией и другими странами СНГ», – последовал ответ.

Он обратил внимание, что никто не ставит условием для вступления в ЕС Молдовы расторжение соглашений с СНГ.

«Это чисто политическая ненависть к Российской Федерации со стороны нынешнего руководства страны. Просто русофобия чистой воды, ничего больше», – убежден политик.

По его словам, после выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ Молдова потеряет своих граждан.

«Потому что с теми людьми, которые находятся на территории РФ или на территории стран СНГ, у которых есть даже двойное гражданство, но которые сохранили молдавское гражданство, со временем мы потеряем связь. По большому счету это люди, которые забудут свои корни. Это первое — мы должны сохранить нашу историю. Второе — сохранить наши ценности — традиционные, семейные, религиозные. Без связи с СНГ нас просто сотрут. Посмотрите, за последние годы парад ЛГБТ — уже норма у нас. Фактически церковь пытаются потихоньку отстранить. Появилось очень много разных культов, сект и так далее. И таким образом пытаются нашу связь с российской церковью, с нашими корнями устранить», – отметил собеседник.

Кроме того, он обратил внимание на экономический аспект.

«Все понимали, что конфликт между Востоком и Западом рано или поздно возникнет. Очень не хотелось, чтобы он был военным, мы думали, что это будут какие-то санкции — такого плана. Но сейчас конфликт на Украине на нашей экономике очень пагубно отразился. Во-первых, логистика подорожала очень сильно. Соответственно, мы стали неконкурентоспособны. Даже наши яблоки, фрукты, овощи, которые востребованы на рынках СНГ, — сейчас поставить туда очень сложно. А если еще перекроются каналы через Беларусь, то остается единственный путь — морской. А это надо ехать через Румынию, а им сейчас это неинтересно, потому что там тоже очень дорого. При этом наш министр экономики радуется тому, что молдавский товарообмен с СНГ уменьшился на 30%. Но я не хочу оценивать его способности как министра, если он не понимает, что для Молдавии важны все рынки сбыта», – резюмировал Лебединский.