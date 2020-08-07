Разрыва с Лукашенко не будет: Москва признает результат выборов. У Зеленского нервничают

07.08.2020, Москва, Елена Острякова

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает официальный сайт Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран.

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Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», – говорится в сообщении.

Пресс-служба белорусского президента сообщает, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Лукашенко и Путин договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности, добавляет белорусская пресс-служба.

Звонок Путина белорусскому коллеге является сигналом о готовности Москвы признать переизбрание Лукашенко, считает российский политолог Евгений Минченко. «Видимо, Россия признает итоги выборов президента Белоруссии», – написал он в своем блоге.

«Путин позвонил Лукашенко. Судя по тону официального сообщения, мечта Киева заполучить «33 богатыря» или их часть, так и останется мечтой (если Минск ещё что-то не придумает)», – считает политолог Владимир Корнилов.

Интересна реакция на разговор Лукашенко и Путина из Киева. Telegram-канал «Легитимный», который связывают с офисом Владимира Зеленского, обращает внимание, что накануне беседы двух президентов российские СМИ сообщили о том, что бойцы ЧВК были заманены в Белоруссию благодаря провокации СБУ.

«Эта статья вышла не просто так перед телефонным разговором двух президентов. Главный месседж – Лукашенко могли «использовать», а он просто попал в «капкан», но публично боится признать это.

Наши источники среди переговорщиков сообщали нам всегда, что сразу знали и знают, что это «игра» Лукашенко, а Украина была инструментом давления на Россию.

Этот кейс очень запутанный, и каждая из сторон хочет «выжать» из этого кейса максимально хайпа и, возможно, реального результата. 6 августа мы сразу написали, что Лукашенко «хитрый лис», и верить ему не стоит», – резюмирует «Легитимный».