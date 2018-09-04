04.09.2018, Москва, Анастасия Самойлова
 
Киев, Общество, Политика, Россия, Украина
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Разрывая договор с РФ, Украина сама развязывает ей руки



Отказом от продления договора о дружбе и сотрудничестве Украина только поможет России, сняв с нее груз ответственности.

Такое мнение в эфире канала «Россия-1» выразил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отказ от пролонгирования или денонсация – значения не имеет. Его срок (Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, прим. автора) истекает очень скоро, и соответственно, за полгода до истечения срока потребуется известить об этом вторую сторону, то есть нас.

Я сейчас вспоминаю, что окончательно он был ратифицирован в 1999, то есть в принципе, должны известить как раз сейчас вот осенью 2018 года. Но в любом случае, кажется, они успеют. Переговорный процесс начался в 1997 году, окончательно закончился в 1999», – считает эксперт.

Он уверен, что для России это будет иметь позитивные последствия.

«В любом случае, по моей точке зрения, для России это – хорошо. Это снимает с нее ряд ответственности, снимает с нее обязательства уважать территориальную целостность и так далее. В принципе, этот договор давным-давно не соответствует тому названию, той букве и духу, который в него изначально закладывался и который в нём мыслился. Естественно, хорошо, что из него выходит Украина, снимая с России ответственность за то, что этот договор разрывается», – отметил Безпалько.

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