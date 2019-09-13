Разумков не видит условий для выборов на неподконтрольном Донбассе

13.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел встречу с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

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Касаясь вопроса о проведении местных выборов на неподконтрольных территориях, Дмитрий Разумков подчеркнул, что об этом говорить пока рано.

“Возвращение украинских пограничников на границу между Украиной и Россией будет способствовать урегулированию конфликта. Пока что с точки зрения демократии, а выборы – это проявление демократии, невозможно обеспечить свободное волеизъявление граждан Украины и деятельность общественных организаций на этой территории”, – сказал он.

Лайчак в свою очередь отметил, что ОБСЕ готова и в дальнейшем оказывать помощь украинским людям и желает видеть Украину в мире и безопасности. Глава ОБСЕ подчеркнул, что существует много платформ, которые помогут закончить войну на востоке страны и действовать в интересах украинских граждан.

“Готовы как организация и как страна помочь во всех направлениях, способствующих облегчению жизни людей”, – подчеркнул он.

Напомним, ранее сегодня представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что выборы на Донбассе можно проводить, когда уйдут неподконтрольные Киеву войска и появится украинская власть.