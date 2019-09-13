Разумков. Прикидываясь сумасшедшим

16.02.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Подковерная грызня за место под солнцем на киевском Олимпе не прекращается ни на минуту. Именно с этим связаны «наезды» в близкой к офису Зеленского «сетке» Telegram-каналов на главу Верховной рады Дмитрия Разумкова, в котором нынешний хозяин Банковой усмотрел конкурента. Особенно занервничали у Зе после того, как в печати прошли веером публикации результатов свежих президентских рейтингов.

И хотя обе социологические конторы (КМИС и Центр им. Разумкова) дали нынешнему спикеру лишь девятое место среди возможных претендентов, с примерно 3-4% возможной поддержки, однако глава Верховной рады вышел в лидеры по другому показателю – балансу доверия и недоверия.

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Выяснилось, что среди украинской верхушки он – один из самых незапятнанных и вызывающих у избирателя скорее положительные, нежели отрицательные эмоции. Понятно, речь не идет о действительной безгрешности, но о том, каким политик видится глазами избирателя, которому еще не вывалили на него «чемоданы компромата».

Более того, социологи даже смоделировали результат гипотетического второго тура президентских выборы. Оказалось, что за главное кресло Украины будут сражаться не Зеленский и не Порошенко, а…Разумков в паре с Кличко. А вот это уже серьезно. И довольно больной щелчок по носу президентских амбиций нынешнего хозяина Банковой, недавно проговорившегося о перспективах собственного похода на второй срок.

Масла в огонь добавило вышедшее в начале февраля видео с Разумковым, которое многими в киевской политтусовке было воспринято чуть ли не как «предвыборное» и намекающее на далеко идущие политические амбиции начальника Рады.

Само видео, кстати говоря, на редкость бессодержательное. Вот, Разумков едет на работу. Камера с высоты птичьего полета показывает его машину на фоне киевских пейзажей. Вот авто спикера подьезжает к служебному входу. Вот, Разумков выходит и размашистым шагом проходя внутренний двор, заходит в парламент. Вот он идет абсолютно безлюдными коридорами в свой кабинет. Вот он открывает ноутбук и что-то в нем печатает, отвечает на телефонные звонки и посматривает на часы, показывающие уже половину девятого утра. Вот он выходит из кабинета, идет в зал заседаний, где занимает свое место. «Добрый день! Начинаем работать», – говорит он в конце ролика. Занавес.

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Тем не менее, в затхлом болоте киевского политикума этот полутораминутный ролик произвел эффект разорвавшейся бомбы. Да так, что самому спикеру пришлось оправдываться и давать комментарии, мол, не стоит искать какого-то глубокого подтекста. Тем не менее, Разумков мало кого убедил.

Надо сказать, что своим поведением буквально с первых месяцев избрания на пост главы парламента этот молодой киевский политтехнолог и сын покойного кучмовского царедворца Александра Разумкова давал множество поводов для слухов о подготовке к сольной карьере. Солдата партии Зеленского из него очевидно не вышло. Уже осенью 2019 года он сдал пост главы партии «Слуга народа» ее нынешнему лидеру Александру Корниенко. И с тех пор медленно, но верно дрейфовал подальше от зеленого «Титаника».

Впрочем, делал он это так тонко, что разница в мелких, но говорящих деталях между ним и Офисом Зеленского не была заметна обывательскому глазу без пояснений маститых политологов и прочих толкователей и чревовещателей от политики.

В этом смысле Разумков проявил себя как скользкий типаж, под стать своему отцу – мастеру дворцовых интриг времен раннего Кучмы.

Отстраивался Разумков от Зеленского в мелких, но символических деталях и жестах. Так, когда Офис Зе-президента насиловал Раду весной прошлого года, продавливая в угоду транснационалам резонансный и непопулярный закон о продаже земли, Разумков внезапно исчез из поля зрения камер, транслировавших драки в парламентском зале. Заседания вел его первый зам Стефанчук. И он же, Стефанчук, в итоге поставил свою подпись под скандальным законом, когда тот был принят. Подписи Разумкова под этим документом нет.

Аналогично Разумков, в отличие от Зеленского, поздравил украинцев в своем фейсбуке с 9 мая, вызвав неудовольствие упоротых националистов. Или поздравил с победой боксера Усика. В подражание мастеру этого дела Леониду Кравчуку «прошел между капельками», когда Зеленский попытался незаконно распустить своим указом Конституционный суд. В Раде моментально появился законопроект, альтернативный президентскому. И – более юридически грамотный. За авторством Разумкова.

Наконец, Разумков был единственным членом СНБО, который воздержался при голосовании за запрет «каналов Медведчука». Более того, в интервью уже после того, как разразился скандал, именно Разумков «спалил контору», рассказав, что никакого заседания Совбеза, по сути не было, а по факту, имела место фальсификация решения – ведь, подписи собирали заочно.

Вместе с тем, Разумков старается понравиться и противоположному лагерю – так называемым соросятам. Так, он занимает довольно бескомпромиссную позицию относительно имплементации минских соглашений в украинскую Конституцию. Мол, нет такой возможности и точка. Аналогична и его позиция относительно русского языка – мол, нет такой проблемы в стране – вы же видите, я сам русскоязычный.

Нетрудно заметить общий смысл всех этих и многих других аналогичных жестов спикера. По сути, он собирает себе положительное досье на будущее. По принципу: не был, не состоял, не участвовал.

Таким образом, в случае гипотетического наступления времени «Ч», когда Зеленский со своим окружением наломает столько дров, что его придется выносить из дворца с санкции западных посольств, именно Разумков – в строгом соответствии с Конституцией будет той компромиссной и устраивающей всех фигурой, которая станет и.о. президента до новых выборов. И за него отдадут голоса и порошенковцы, и ОПЗЖ, и даже «Голос». Каждый по своим мотивам, разумеется. А Запад все это одобрит и благословит.

Ну, а пока время «Ч» не настало, нужно беречь положительный баланс доверия и недоверия. Такое добро на Украине на дороге не валяется. Тут кумиры с удивительной скоростью падают с пьедесталов, становясь рекордсменами по народной ненависти.

Такое амплуа Разумкова в украинской политике заставляет вспомнить известный эпизод из перестроечного фильма «Убить дракона», когда бургомистр Вольного города в исполнении Евгения Леонова со знанием дела учит своего сына «политической мудрости»: «Придет время, сынок, когда с нас спросят, кто в трудные годы прислужничал, а кто болел душой, не жалея здоровья своего». И тут же раскрывает собственное политическое алиби: «Я про себя скажу, кем я был при Драконе? Ну кто я? Сумасшедший. Я был простым сумасшедшим. Но я рос, я развивался, и теперь я…».

Такое впечатление, что Разумков сейчас старательно прикидывается «сумасшедшим». Впрочем, ему это тем более легко, что руководит он, по сути, дурдомом. Имени 95 квартала. Там легко сойти зам своего. Даже стараться особо не надо.