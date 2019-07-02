Разумков рассказал, как балаболки срывают обмен заложниками

02.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Обмен заложниками будет происходить «достаточно быстро», но при полной тишине об этом процессе.

Об этом на пресс-конференции в Днепропетровске заявил глава партии «Слуга народа», бывший политтехнолог президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соратник президента назвал «балаболками» тех, кто анонсирует грядущие обмены и пиарятся в Фейсбуке, имея в виду министра иностранных дел Павла Климкина, который принял единоличное решение отказаться от российских условий по обмену задержанных в конце прошлого году моряков ВМСУ.

«Очень много было прецедентов, когда уже должен был состояться обмен, потом выходит какая-то балаболка и начинает рассказывать о том, что «я сейчас все сделаю», а этот обмен срывается и люди остаются в подвалах и застенках. Или, например, у нас кто-то любит попиариться в Фейсбуке, какие ноты и куда он пишет, и потом 24 моряка не могут вернуться домой», – сказал политик.

Он отметил, что «обмен и возврат заложников – это очень процесс специфический и он любит тишину».

«Он достаточно четко прописан в «Минске»… Президент то, что зависит от него, делает, но сегодня говорить об этом в публику не стоит. Я надеюсь, что обмен будет происходить достаточно быстро», – заявил Разумков.