Разумков: Россия может отрезать Западную Украину – и получить еще две АЭС

21.10.2022  14:49 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Волынь, Галичина, Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Российская армия может зайти со стороны Белоруссии, но не для удара по Киеву, а для того, чтобы взять под контроль еще две атомные станции и отрезать логистику Западной Украины от остальной территории.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший спикер Верховной рады, депутат парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия может зайти со стороны Белоруссии, но не для удара по Киеву, а...

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По словам политика, это приведет к полному коллапсу украинской энергосистемы и, как следствие, обескровливанию экономики.

«Если они на это пойдут, то по моим прогнозам, они не будут наступать на Киев, они будут пытаться перерезать логистический путь с Западной Украины.

Но есть еще два больших риска, на которые сегодня не очень обращают внимание. Это две атомные станции, это Ровенская и Хмельницкая. Они также находятся в непосредственной близости к границе.

Если они будут идти, мы видим, что они оккупировали и используют как щит с одной стороны, а, с другой, как механизм влияния на энергетическую систему Украины Запорожскую атомную станцию.

Если они будут наступать, то я прогнозирую, что они будут избирать эти атомные станции как точки удара для того, чтобы их захватить. Поскольку Ровенская атомная станция – это четыре энергоблока: два по тысяче и два по четыреста сорок мегаватт, и Хмельницкая атомная станция – это два энергоблока по тысяче мегаватт. Если, не дай Бог, мы их потеряем, то это будет коллапсом для всей энергетической системы Украины.

Тут не будет речи идти о том, что мы на час-два выключаем свет, на три-четыре — у нас не будет света вообще. У нас не будет предприятий.

А если не будет предприятий, то не будет наполнения бюджета, а исключительно за счет помощи международных партнеров мы тоже не сможем все время существовать», – заявил Разумков.

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