Разумков сдул пыль с артефакта Ющенко и готов вмешаться в большую политику

01.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков начинает PR-кампанию, чтобы выйти из состава «Слуг народа» и создать собственную политсилу.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политтехнолог Александр Теплюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О сенсорной кнопке говорят уже давно, она еще при Ющенко появилась, она пылилась в Раде, об этом все знают. Её не вводили по той причине, о которой мы тоже все знаем – количество депутатов редко хватало на голосование каких-то вопросов, и потому её введение привело к тому, что многие законопроекты, которые протянули, провели, они бы не могли существовать, не могли бы появиться.

На сегодняшний день то, что разыграна эта кнопка, так интересно – сначала показали встречу с Кличко, потом Разумков сегодня говорит, что вот наконец-то она будет работать», – отметил эксперт.

По его словам, в лице Разумкова формируется отдельный политик, который набирает рейтинги, показывая, что может решать вопросы, годами пылящиеся на полках.

«Человек, который готовится к новому политическому сезону в качестве не просто какого-то кандидата в депутаты при какой-то политической силе, а человек, который будет формировать свою политическую силу или с кем-то её будет поддерживать, но формировать и вводить большое количество своих кандидатов.

Мы видим, что эта активность – рекламный ролик запустили, сенсорная кнопка, всё это плавно подводит команду «Слуги народа» к тому, что надо или смириться, или что-то сделать с Разумковым, который сегодня формирует что-то независимое, что-то неподконтрольное для них», – рассказал Теплюк.

Так, в ходе сегодняшнего Согласительного совета в Верховной раде спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о вводе в эксплуатацию системы сенсорной кнопки для голосования, которая не позволит депутатам голосовать одновременно с двух мест.

«Те вопросы, которые вызывали дискуссии, были устранены, у нас есть официальный акт, что она (система сенсорной кнопки – ред.) может использоваться», – сказал Разумков.

Также он призвал депутатов прийти на завтрашнее заседание на 15 минут раньше, чтобы все смогли протестировать новую систему голосования.