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02.10.2021 19:40 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Дзен, Политика, Украина
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«Разумков – ширинка на заднице» – спикера начинают раскручивать как «альтернативу» Зеленскому

Новости УкраиныПод спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова в самое ближайшее время создадут политическую силу для...

Под спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова в самое ближайшее время создадут политическую силу для очередного обмана избираетелей – замены обанкротившегося проекта «Слуга народа» растерявшего популярность Владимира Зеленского.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил руководитель белорусской общины «Сябры Волыни», лидер комсомольцев Украины Михаил Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас будут этого Разумкова толкать, типа альтернатива Зеленскому. Зеленский на каких лозунгах пришёл – «миру-мир», «я за всех». И сейчас то же самое Разумков, поверьте, политическую силу создадут.

И Разумков будет – «вы видели, как я себя вёл, я не был и за Зеленского, ни за кого», «смотрите, земля – нет, плохо», «язык – нет, плохо, я с этим не согласен».

Короче Разумков – ширинка и на заднице – позвольте быть полезным, а это самые страшные люди. Не верю», – заявил Кононович.

Новый украинский политический сезон начинается с запуска сразу нескольких шоу.

«Осень – это сезон премьер, есть «Страшко» сериал, Разумков, поход на Грузию. Это все сериалы, у них какой-то взрыв креатива», – добавил другой активист движения Александр Кононович.

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