Разумков сообщил плохие новости об украинской вакцине

05.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинцам не стоит рассчитывать лишь на то, что когда-то появится отечественная вакцина от коронавируса.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Разумкова, не нужно надеяться и на то, что кто-то согласится продать Украине технологию по производству вакцины.

«Раньше звучали заявления о том, что у нас уже есть наработки по вакцине, что она скоро появится. Лучше таких обещаний не давать, лучше дождаться, пока украинские ученые ее разработают и потом уже об этом говорить.

Я слышу много предложений по тому, что давайте закупим технологию, давайте тут начнем производить. Ну, а давайте будем откровенны, шансов на то, что нам кто-то эту технологию продаст в сегодняшних условиях очень немного. Любая технология сегодня стоит больших и больших средств. А сегодня это политика, экономика, это геополитика, международная политика, это возможность влиять. От такого инструмента иностранный бизнес не сможет отказаться.

Если появится украинская вакцина – хорошо, тогда у нас будет больше возможностей вакцинировать украинских граждан. Но ждать только этого варианта точно не стоит», – заявил Разумков.

Напомним, ранее Российская Федерация предложила Украина создать на ее территории производство вакцин от коронавируса по ее технологии. Против этого выступила временная поверенная в делах США на Украине, после чего министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет приобретать российскую антиковидную вакцину, даже если она окажется эффективной.