Разумков: Среди командиров ВСУ растет разочарование в Зеленском

Елена Острякова.  
04.09.2024 19:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


У тех, кто инициировал вторжение ВСУ в Курскую область «нет полной стратегии». Эта операция вызвала большое разочарование у военных на других направлениях.

Об этом в интервью «Фабрике новын» заявил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У тех, кто инициировал вторжение ВСУ в Курскую область «нет полной стратегии». Эта операция...

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«Первым моральным ударом, непониманием происходящего в стране – было заявление президента, когда он сказал, что у него где-то стоит 14 бригад, у которых нет техники. Он их как-то сформировал. Это прозвучало во время моей командировки на фронт. Я общался с нашими защитниками. Они говорят: дайте нам этих людей, мы найдем для них и технику, и чем им тут заниматься.

14 бригад стоят в тылу. Это около 70 тыс людей. Я не понимаю таких заявлений президента. Они показывают, что у нас где-то есть резервы, а мы сжигаем тех, кто уже не первый год стоит на передовой», – сказал Разумков.

По его данным, сейчас части ВСУ на фронтах укомплектованы на 20-30%. Депутат считает, что курская операция планировалась «на авось», и надежды командования на то, что Россия перекинет свои войска с Донбасса – не оправдались.

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