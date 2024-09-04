Разумков: Среди командиров ВСУ растет разочарование в Зеленском

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У тех, кто инициировал вторжение ВСУ в Курскую область «нет полной стратегии». Эта операция вызвала большое разочарование у военных на других направлениях.

Об этом в интервью «Фабрике новын» заявил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Первым моральным ударом, непониманием происходящего в стране – было заявление президента, когда он сказал, что у него где-то стоит 14 бригад, у которых нет техники. Он их как-то сформировал. Это прозвучало во время моей командировки на фронт. Я общался с нашими защитниками. Они говорят: дайте нам этих людей, мы найдем для них и технику, и чем им тут заниматься. 14 бригад стоят в тылу. Это около 70 тыс людей. Я не понимаю таких заявлений президента. Они показывают, что у нас где-то есть резервы, а мы сжигаем тех, кто уже не первый год стоит на передовой», – сказал Разумков.

По его данным, сейчас части ВСУ на фронтах укомплектованы на 20-30%. Депутат считает, что курская операция планировалась «на авось», и надежды командования на то, что Россия перекинет свои войска с Донбасса – не оправдались.