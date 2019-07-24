Разумков темнит с оппозицией

24.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Оппозиционным фракциям нужно будет определиться со своим статусом в Верховной Раде, а вице-спикером парламента должен быть человек, который будет работать, независимо от пребывания в оппозиции, на интересы Украины.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Я могу повторить свою уже высказанную позицию, что оппозиционным фракциям нужно будет определиться со своим статутом в парламенте и решить вопрос с кандидатурой на вице-спикера. И снова-таки, я считаю, что вице-спикером Верховной Рады должен быть человек, который будет работать, независимо от пребывания в оппозиции, на интересы Украины”, – отметил Разумков.

При этом, Разумков не уточнил, кого именно он считает оппозицией – то ли партию Порошенко, то ли Оппоплатформу “За жизнь” Медведчука-Бойко.

Разумков не исключает, что количество комитетов может быть уменьшено. “И, исходя из этого, есть, наверное, ключевые направления, которые должны будут остаться в ведении коалиционной фракции или фракций, а есть те, которые будут переданы оппозиционным силам”, – добавил Разумков.

Отвечая на вопрос, кто его политические оппоненты, Разумков жовольно туманно сказал: “Я думаю, что политическими оппонентами стала та политическая система, которая начала уходить весной, а сегодня продолжает покидать украинскую политику. Появились новые политические силы в парламенте, и это хороший сигнал”.