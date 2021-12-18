Разумков заговорил о «крайних механизмах» ради «спасения государства»

На Украине могут состояться внеочередные парламентские и даже президентские выборы.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил в недавнем прошлом соратник президента страны Владимира Зеленского экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Разумкова, отставка парламента и президента – это крайняя мера «спасения» государства.

«Все возможно. Но тогда это досрочные выборы. Как крайний механизм это важный механизм, но любые досрочные выборы – это некоторая дестабилизация в обществе. С учетом тех предостережений и тех угроз, которые стоят на границах с нашей страной, нужно быть выверенным. Но есть разные механизмы, как спасти государство. В том числе и досрочные выборы. Я не говорю только лишь о парламентских», – заявил Разумков.