Разумков заговорил о «крайних механизмах» ради «спасения государства»

18.12.2021  14:10 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Выборы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

На Украине могут состояться внеочередные парламентские и даже президентские выборы.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил в недавнем прошлом соратник президента страны Владимира Зеленского экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине могут состояться внеочередные парламентские и даже президентские выборы. Об этом в эфире...

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По словам Разумкова, отставка парламента и президента – это крайняя мера «спасения» государства.

«Все возможно. Но тогда это досрочные выборы. Как крайний механизм это важный механизм, но любые досрочные выборы – это некоторая дестабилизация в обществе. С учетом тех предостережений и тех угроз, которые стоят на границах с нашей страной, нужно быть выверенным. Но есть разные механизмы, как спасти государство. В том числе и досрочные выборы. Я не говорю только лишь о парламентских», – заявил Разумков.

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