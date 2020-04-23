Развал экономики Украины приведёт к отказу власти от нищих и проблемных территорий

23.04.2020, Киев, Игорь Петров

У Украины уже нет денег на соцвыплаты, малый и средний бизнес исчезают, но при этом правительство не хочет договариваться о реструктуризации внешнего долга, что позволило бы направить высвободившиеся средства на поддержку экономики.

В результата проблемы будут нарастать, осенью Украина начнет терять целые отрасли экономики, и к концу года встанет вопрос о территориальном «расшивании» страны.

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Об этом в эфире канала «Эхо Киева» заявил политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пенсии уже со следующего месяца платить физически нечем. Денег нет. Мы договорились с Мировым банком, который даст нам 50 миллионов долларов на выплаты пенсий и на инвалидов. То есть, речь идет о том, что в государстве нет денег на пенсионные выплаты уже сейчас. Я уже молчу о каких-то там увеличенных, каких-то там сказках о безусловном доходе, доплатах и так далее, и так далее. Нет денег для пенсий.

Мы получаем деньги теперь из Мирового банка. Пенсионный фонд наполняется из поступлений которые туда идут, а вследствие карантина и хаоса управленческого, который был до этого времени, поступления в этот фонд, соответственно, практически висят.

Более того, вернулись очень много заробитчан, которые тут же встали на биржу труда, и понятно что будут получать минималку. Но даже если минималку на 150-200 тысяч людей умножить, это будет достаточно внушительная цифра, которую брать неоткуда.

Откуда брать деньги в местных бюджетах – непонятно, потому что Министерство охраны здоровья повесило доплаты медикам, о которых говорил президент, на местные бюджеты. Там же висят и учительские деньги.

Импорт у нас упал на 20 процентов, экспорт у нас упал, если не ошибаюсь, на 5 процентов. У нас сальдо торгового баланса – минус 1 миллиард. Денег в казне нет, откуда их брать – тоже непонятно. Когда будут новые деньги – тоже непонятно.

Глава наблюдательного совета Нацбанка рекомендовал (это пока просто рекомендация частного порядка, но правильная) правительству перейти к подготовке реструктуризации долгов, то есть, речь идет о дефолте.

Я уверен в том, что мы идем к дефолту. Есть, конечно, вариант выплатить деньги внешним кредиторам. На самом деле, структура долга такова, что внешние кредиторы (для нас это сейчас ключевое) – это что-то около четырех пяти миллиардов долларов.

Теоретически эти деньги найти в НБУ можно, и выплатить можно. Но если мы можем найти деньги внешним кредиторам в этой ситуации и при этом мы не начинаем с ними переговоров о реструктуризации, то есть, речь идет о ЧП мирового масштаба…

Сейчас все страны мира апеллирует к тому, что произошла непредвиденная ситуация, форс-мажор, поэтому кредиторы пусть подождут, а деньги нужны именно для внутреннего рынка. У нас, к сожалению, такая дискуссия не ведется, у нас речь идет почему-то об удовлетворении внешних, тех, кто приходил на рынок ОВГЗ, в эту пирамиду Маркаровой и вкладывались, по сути, в спекуляцию нашим долгом…

Речь идет о том что Нацбанк хочет и их удовлетворить. А вот, к сожалению, внутренние наши банки на втором месте.

Если мы сейчас не будем выплачивать и внешние долги, договоримся о реструктуризации, а деньги пустим в экономику, то теоретический шанс хотя бы замедлить ее падение – есть. Запустить экономику сейчас уже в принципе невозможно по одной простой причине – если мы говорим например о малом, среднем и микро бизнесе, то его разрушили еще месяц назад.

Все плохие решения были приняты месяц назад, волна уже идет, и только где-то через недели две мы столкнемся с нарастанием этой волны. Что бы сейчас ни делали, волна уже запущена. Сейчас мы будем сталкиваться с падением мелкого микро и среднего бизнеса, это придет буквально через две недели.

Где-то в перспективе до сентября месяца мы столкнёмся с тем, что придет уже большее «цунами», когда будут ложиться целые отрасли индустрии. Где-то к ноябрю месяцу мы получим уже крах, кризис государственности, потому что подымать огромный кластер, размером с территорию Украины, с количеством ее населения – практически будет нереально.

Денег – 100-200 миллиардов ни у кого не будет, нужно будет поднимать ее только частями. Соответственно, встанет вопрос о вполне возможном «расшивании» страны, потому что целостно поднять этот кластер будет уже невозможно», – резюмировал Михаил Чаплыга.