«Развал РФ нам не нужен»: украинские военные аналитики готовят план «нивелирования российской угрозы»

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Анонсирующие якобы грядущий развал России показывают, что ничего не знают об этой стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил экс-офицер украинской военной разведки, руководитель связанного с ВСУ фонда «Возвращайся живым» Антон Муравейник.

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Он сообщил, что его фонд готовит обширное исследование «Трансформация российской государственности», но при этом утверждает, что речь не идет о том, чтобы разделить Россию на части.

«Скажу очень непопулярную вещь, но когда сейчас многие в паблике говорят о развале России, обычно эти люди не знают ничего о России или не понимают последствий. Для того чтобы понять, нужен ли вообще развал РФ, необходимо провести исследование. Идея исследования в том, чтобы показать, что Россия – неоднородное образование, назовем это так. Это не государство, а само образование, подчеркиваю. Там 83 субъекта, а это значит, что субъекты следует изучать отдельно. И основная тема, которую мы хотим поднять этим исследованием – люди, прежде чем вы хотите что-нибудь разваливать, пожалуйста, придержите лошадей. Нужно сначала изучать РФ», – сказал Муравейник.

По его словам, из тех, кто говорит о развале России, далеко не все понимаю, как функционируют ее субъекты.

«Если кто-то сейчас выходит и говорит: «Россия, вставай, народы, освобождайтесь!» – это вообще трэш, так не должно быть, это популизм. И я понимаю условно эмоциональное стремление, но когда специалисты так говорят, это удивительно. Я понимаю, что мы можем рисовать для себя какие-нибудь идеальные картины. Но давайте будем к реальности поближе. На самом деле что Украине нужно? Неважно, развалится ли Россия на самом деле. Важно то, что образование, которое сейчас находится на месте России, представляет экзистенциальную угрозу для Украины. По факту говорится, что неважно, какой формы будет Россия, сколько там будет областей, регионов, субъектов. Важно, что нам нужно работать над нивелированием этой экзистенциальной угрозы», – отметил собеседник издания.

Он добавляет, что в этом контексте планируется возобновить дискуссию о том, что такое и какие критерии победы для Украины.

«Победа – это когда мы выйдем на границы 91-го года? Или победа – это когда мы выйдем на границы 24 февраля 22 года? Или победа – это когда режим изменится в России? Или победа – это когда там кто-то где-то от кого-то отвалится?», – говорит аналитик.

По его мнению, «нужно отходить от формы России на карте», чтобы «нивелировать эту угрозу».

«В какой это будет форме, как это будет, кто это будет делать – уже другой вопрос, и это действительно совершенно непубличная тема. Потому полная версия исследования будет закрытой. Ее получат топовые представители Сил безопасности и обороны», – резюмировал Муравейник.