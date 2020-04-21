«Развал России» из-за цен на нефть – дешёвый пиар украинских националистов

21.04.2020

Говоря о возможном развале России из-за низких цен на нефть, правые политические силы Украины просто хотят поддерживать у своих сторонников ощущение в правильности выбранного политического курса.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор УИАМП Руслан Бортник.

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«Отрицательные цены на нефтяные фьючерсы – признак нестабильности. Вслед за нефтью немного подешевеют нефтепродукты, может подешеветь газ, за ним – руда, т.е. украинский экспорт.

Поэтому удешевление бензина и дизтоплива для украинской экономики вполне может быть компенсировано падением поступлений от экспорта.

Что касается разговоров о возможном развале России из-за падения цен на нефть, то в Украине, например, нефти нет в таком количестве, как в России, и ничего, она не разваливается.

Каждый раз, когда падают цены на нефть, правые антироссийские силы тут начинают говорить о развале России, чтобы сказать своему избирателю, своим сторонникам: «еще чуть-чуть потерпите, мы все правильно делаем, мы победим».

Конечно, падение цен на нефть наносит существенный урон России. Но нефть не была ключевым товаром в экспорте России, даже в энергетическом, там доминирует газ. У России большие запасы, что позволяет пережить какой-то период низких цен на нефть. И россияне готовы терпеть достаточно долго снижение уровня жизни», – резюмировал Руслан Бортник.