«Развал России надо начинать с отчуждения Казахстана» – американский поляк
К моменту, когда от РФ начнут отваливаться «новосозданные образования», Казахстан уже должен быть полностью оторван от России, «чтобы было к чему тянуться».
Об этом на панельной дискуссии в Киеве заявил сотрудник Джеймстаунского фонда, автор книги «Инструкция по растерзанию России», американец польского происхождения Януш Бугайский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Появление новых государств, которые могут способствовать этому процессу деколонизации, мы видели, как это происходило, когда пал Советский Союз, видели события на Украине, в странах Балтии, Казахстане, странах Центральной Азии. В Казахстане даже дело шло к переходу на латиницу, использование казахского языка как основного, а не русского, обучение другим иностранным языкам, чтобы не зависеть от русского языка как от языка общего общения. Открытие истории, идентичности, того, что было спрятано или похоронено…
То есть часть процесса деколонизации – это открыть свою идентичность или переоткрыть свой язык, свою культуру. Следующий шаг – чтобы Москва потеряла ресурсы, в частности, человеческие, которые нужны Москве, чтобы вести колониальные, имперские войны, ассимиляцию и русификацию», – вещал амеро-поляк.
Последним шагом этого нескорого процесса он назвал установку «новосозданными образованиями» отношений со своими соседями, занятие экономической, дипломатической ниши и т.д.
«Я немного работал с людьми из Казахстана, несколько лет пытался им помочь отделиться от России. Потому что они тоже в определённой западне России и Китая. Поэтому помощь таким центральноазиатским странам, как Казахстан, очень нужна. Потому что когда Казахстан отойдёт от России, а я считаю, так будет происходить с ослаблением России, и когда Казахстан отойдёт от России, то соседи будут в большей мере прельщены для строительства отношений с Казахстаном», – объяснял русофоб.
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