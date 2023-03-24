«Развал страны и китайские сикофанты» – в офисе Зеленского озвучили планы по РФ

Нужно, чтобы в Россию вернулись вооружённые люди и устроили резню за железным занавесом, поскольку русские «умеют только убивать».

Об этом в интервью для «Zaхid net» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо ли нам заходить (на территорию РФ в границах до 24.02.22 – ред.) – нет, точно не надо. Эта территория должна быть за железным занавесом, она должна быть меньше, компактнее, и пусть там китайские хозяева ставят вертухаев, сикофантов, и пусть они смотрят, как там живут эти, безусловно, российские товарищи. Но что будет на деле? По мере того, как будет идти [неразборчиво] войны, количество эксцессов в России будет существенно увеличиваться, и будут анархизовываться целые регионы. То есть туда будут возвращаться люди с оружием. И тут будет вопрос у мирового сообщества, надо ли будет позволить русским друг друга убивать, а они будут это делать. Смотрите, если ты не можешь поедать кого-то на внешнем рынке, а Россия всегда это пропагандировала, типа идём в другую страну, там будем убивать, чтобы загасить свою жажду крови, Россия может только убивать, то тогда – они вернутся и будут искать внутреннего врага и с ним воевать. И им всё равно, кто будет этим врагом», – бредил советник.

Он добавил, что такие «цивилизационные войны» заканчиваются не когда одна из сторон устала, а лишь с приходом к «правильному финалу».

«Правильный финал – это Россия должна стать такой, какой она есть – маленьким, никчемным государством, которую никто не боится и на которую никто не обращает внимания. Да, желательно, чтобы территориально она тоже уменьшилась, но это не наша проблема, это проблема Китая, США, Средней Азии и так далее» – трепался Подоляк.