Быстрое проведение референдума и включение Крыма в состав России уберегло полуостров от произошедшего впоследствии кровавого сценария на Донбассе. Вопреки расхожему мнению, украинским нацизмом сегодня поражена не столько Галичина, сколько Центральная Украина, выступающая как наиболее агрессивный противник Русского мира.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Симферополе, посвященной десятилетию начала Русской весны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События в Крыму четко показывают, что всё произошло в максимально экстренной ситуации. Даже сроки проведения референдума переносили несколько раз – в начале его назначили на 25 мая, потом на 30 марта, и практически сразу переназначили на 16-е. Сжатые сроки говорят о том, что ситуация была очень серьёзной. И, разумеется, при другом развитии событий, хоть история не терпит сослагательного наклонения, но, тем не менее, здесь все бы было гораздо раньше, чем на Донбассе – и в гораздо худших формах. У меня в этом нет ни малейших сомнений», – сказал директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

При этом первые призывы к отделению от Украины прозвучали не в Крыму и не на Юго-Востоке. Напротив, представители этих регионов долгое время говорили о необходимости сохранить страну, призывая остановить «хохлократию».

«В конце января, когда Янукович ещё находился у власти, в западных регионах появляются сепаратистские идеи, что, «если нас президент не поддерживает, и мы его не можем сместить, тогда мы отделяемся». То есть идеи сепаратизма, развала Украины шли вовсе не с Юго-Востока – они шли от украинских националистов, для которых Украина в их понимании – это, прежде всего, Галичина, западные области. А всё остальное воспринимается как территория колонизации, что они и показали на Донбассе в 2014-15 году, и в настоящее время, когда они не воспринимают людей, которые проживают там, как своих граждан, как тоже украинцев в конечном счёте. Потому что формально они являются гражданами Украины. Но есть «щирый украинец», а есть граждане второго сорта, которые вообще непонятно каким образом получили это гражданство», – указал Бедрицкий.

Политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. Вернадского Сергей Киселёв считает, что украинский национализм зиждется не на Западной, а на Центральной Украине.

«Значительная часть центрального ядерного украинства – это не Галичина. Галичина и от украинского национализма отделится, у них свой, особый… А украинский национализм держится на центральных областях, именно там во многом работали идеологи политического украинства. Они являются прочной основой для украинствующего элемента, противостоящего идее русского единства», – подчеркнул он.

Ученый напомнил, что в начале XX века как противопоставление петлюровской Украине возникла Донецко-Криворожская республика. И в период Гражданской войны действовали шахтёрские дивизии. Теперь же Донбасс с Кривым Рогом оказались по разные стороны фронта.

«В Крыму ситуация была намного проще, потому что у нас была проведена огромная пропагандистская идеологическая работа с конца 80-х и до середины 10-х годов уже этого века, которая была направлена на формирование такого крымского самосознания. Надо понимать, что вся деятельность антикрымских сил была направлена на разделение крымского сообщества. Но когда проходила акция 28 января 2014 года, в это время у здания представительства президента митинговал запрещённый меджлис. На фото того мероприятия осталось унылое лицо господина Велижанского – это один из соратников Андрея Сенченко, нашего бывшего комсомольского лидера, а ныне предателя Крыма, одного из инициаторов водной блокады. Почему у него было такое недовольное лицо? Потому что несопоставимое количество участников митингов было», – подчеркнул Киселёв.

Он добавил, что мечта крымчан была вернуться в Россию вместе со всей Украиной. Но последующие после Всекрымского референдума события показали, что ни одна из сторон не готова к такому сценарию.