«Развалим РФ и будем властвовать над осколками» – участник рейда по Брянской области

Тарас Стрельцов.  
12.03.2023 23:49
  (Мск) , Львов
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Россия должна быть расчленена на множество «этнических» нацистских государственных образований. Именно это ставит целью Киев и воюющие на его стороне неовласовцы – граждане России, записавшиеся в «Русский добровольческий корпус» ВСУ.

Такие сведения в эфире львовского телеканала НТА озвучил террорист с позывным «Кардинал», принимавший участие в недавнем рейде по Брянской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна быть расчленена на множество «этнических» нацистских государственных образований. Именно это ставит целью...

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«Как мы в общих чертах видим будущее? Главной целью на данный момент является выход Украины на границы 1991 года. В дальнейшем наша война не кончится, мы собираемся двигаться дальше.

Наша цель в качестве образа будущей России – это русское национальное государство на территориях, где проживают в большинстве своём этнические русские», – сказал нацист.

«Кардинал» отметил, что национальные республики будут отторгнуты от РФ.

«Всем остальным республикам и регионам мы предлагаем реализовать право на самоопределение. Я думаю, они этим воспользуются. И выйти из состава страны.

Мы считаем, что после всех бед, которые россиянский имперский шовинизм принёс как соседним народам, так и русскому народу, русские, наконец заслужили национальное государство и излечение от имперской болезни», – добавил террорист.

Боевик «Русского корпуса» не скрывает презрительного отношения к навальнистам и другим либералам.

«В данный момент российская оппозиция, которая эмигрировала – это огромный котёл из сбитых лётчиков, неудавшихся оппозиционеров-расследователей, огромного числа людей, которые во многом просто обижены на режим. Что их оторвали от кормушки, что не смогли чего-то достичь.

Но это не те люди, которые реально могли бы возглавить протест. Они хотели бы вернуться в России, и просто самим возглавить её, такую же, как сейчас.

Мы хотим абсолютно другого. Именно «Русский добровольческий корпус» на самом деле только и является российской оппозицией. И только мы можем из своих рядов предоставить лидера для того, чтобы это сопротивление вести», – подытожил подельник бандеровцев.

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