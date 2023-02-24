«Развалить Россию или застрелиться» – киевский почитатель Гитлера

Без развала России и стремительного подъёма за её счёт Украины теряется смысл мести за все поколения борющихся с Москвой за «незалежность» украинцев.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил главарь неонацистской запрещенной в РФ группировки С14, ныне воюющий в ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задача развала России на фрагменты очень непростая, но это единственная серьёзная цель этих всех потерь, которые мы понесли на этой войне. Для того, чтобы мы не просто выжили и кого-то победили, а для того, чтобы это стало тем, ради чего погибли все предыдущие наши поколения в борьбе с этой московской чумой, и для того, чтобы мы вышли с огромного минуса в огромный плюс. Чтобы это стало бустером и таким огромным ускорителем нашего развития. Чтобы мы не догоняли уровень, который был, чтобы мы не пытались выйти на уровень четвертинки Польши к 2040 году и ой боже нас лишили 20 миллионов, демографический кризис, все выехали в Европу, а тут наркомания бедность и так далее, и мы, там, восстанавливаем Бахмут, нет. Это полный бред», – заявил нацист.

По его словам, тем, кто считает такие цели невыполнимыми, проще застрелиться.

«Нужно ставить уже, если мы это всё пережили, если весь мир смотрит на нас как на богов войны, если мы для всех символ демократии и здравого ума, что мы хороним этот призрак коммунизма, то мы уже должны себе ставить амбициозные задачи. Кто-то к говорит: «Так тяжело!», если так тяжело, то проще застрелиться», – сказал Карась.