«Развалится сама»? Читать московским «ждунам» банкротства Украины

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На днях в Киеве произошло знаковое событие – посол Франции Этьен де Понсен и министр финансов Сергей Марченко подписали меморандум, согласно которому Париж согласился подождать с выплатами по украинскому госдолгу до окончания боевых действий.

В Киеве выдохнули с облегчением. И немудрено, ведь приостановка выплат французам позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет и направить средства на социалку.

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Нужно сказать, что договоренность с французами – не единичный случай. Еще в прошлом сентябре прошлого года Украина подписала аналогичный меморандум о приостановке выплат с группой официальных кредиторов из стран G7 и Парижского клуба. Под документом тогда поставили свои подписи представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США.

Однако даже такие беспрецедентные уступки должнику со стороны кредиторов не спасают ситуацию, и общий долг Украины продолжает расти. Только в апреле этого года сумма государственного и гарантированного государством долга выросла на $4,37 млрд.

В пересчете на душу населения каждый украинец должен западным финансовым организациям больше 4 тысяч долларов. Это притом, что медианная зарплата в украинской столице составляет чуть больше 19 тысяч гривен (примерно 500 долларов по текущему курсу). Про уровень доходов в нищей провинции и говорить не приходится.

Впрочем, в Киеве не теряют оптимизма. Например, старший экономист и член набсовета CASE Украина Владимир Дубровский уверен, что Незалежной могут списать более $40 млрд.

«Партнеры обсуждают данный вопрос – списать большую часть. Кредиты могут превратиться в гранты – и это не будет падение кредитных рейтингов в рамках реструктуризации».

Не будем придираться к странной украинской привычке называть собственных кредиторов «партнерами» (такое словоупотребление у людей, помнящих девяностые, сразу вызывает в памяти соответствующие рекламные ролики скандального траста МММ). Просто зафиксируем: кредиты превратятся в гранты. Иначе говоря, украинские власти совершенно серьезно рассчитывают на то, что деньги им будут давать не в долг, а просто так, за красивые глаза.

Кто-то усомнился бы, но мы воздержимся от скепсиса. Практика показывает, что возможны варианты. Тем более, что деваться некуда. В начале месяца Минфин США сообщил о выделении Украине 1,25 млрд долларов в рамках нового пакета финансовой помощи.

Что интересно, в сообщении прямо говорится, что эти деньги пойдут на выплату государственных пособий семьям с детьми, оплату труда работников образовательной сферы, на оплату труда представителей медицинских услуг по программе медицинских гарантий и на прочие нужды.

Иными словами, социальный сектор Украины держится на плаву за счет иностранных вливаний – своих денег катастрофически не хватает на элементарное.

Этот американский транш – далеко не единственный источник украинских расходов. Есть еще деньги от МВФ. Еще в конце марта Фонд и Украина заключили четырехлетнее кредитное соглашение на сумму 15,6 миллиарда долларов. Правда, чтобы одобрить выделение денег, руководству Фонда пришлось продемонстрировать небывалую ловкость рук и впервые за 77-летнюю историю этого коллективного международного «Гобсека» изменить правила кредитования, разрешив давать в долг стране, находящейся в состоянии войны.

С тех пор в Фонде крепятся и делают вид, что имеют дело с благонадежным клиентом, который рано или поздно вернет все до цента. А заявления по Украине стали носить отчетливые признаки социальной фантастики. Как вам такое, например?

«Экономика Украины демонстрирует замечательную устойчивость, и недавние экономические события указывают на ее постепенное восстановление в 2023 году, хотя перспективы остаются крайне неопределенными».

Правда, в обмен на щедрость Фонда Украина взяла на себя очередные кабальные обязательства, превращающие ее самостоятельность в сфере валютной, налоговой, кредитно-финансовой, банковской и бюджетной политики в откровенную фикцию. Теперь каждый чих в этих сферах нужно согласовывать и утверждать за океаном.

Кредитор призвал Украину сосредоточиться на сборе доходов. В обмен на предоставление финансовой помощи правительство Шмыгаля обязалось улучшить сбор налогов и восстановить отмененные ранее к неудовольствию западников онлайн-декларации для чиновников и депутатов. В МВФ называют это мерами по борьбе с коррупцией.

В свою очередь, Верховной раде пришлось завернуть под сукно свою же, распиаренную Банковой налоговую реформу и отменить налоговые льготы для малого бизнеса – это тоже одно из условий помощи от МВФ. Как и ослабление контроля над валютным рынком, и переход к гибкому курсу гривны.

С налоговой реформой, разработанной в недрах Банковой под руководством одного из замов Ермака Ростислава Шурмы, конечно, получилось неудобно. Но украинский бизнес видел и не такое – переживет. Зато эта история продемонстрировала реальную независимость Украины. В кавычках, конечно же.

Точки над «i» расставил сам пан Зеленский в свежем интервью «Интерфаксу-Украина». По его словам, налоговая реформа ему нравится, но ее внедрение возможно (sik) только после окончания войны с Россией и консультаций с иностранными партнерами.

«Есть договоренность с Международным валютным фондом. Потому что мы – дотационная экономика. Потому что мы не устанавливаем правила, пока наша экономика не генерирует деньги, а нам дают деньги», – заявил Зеленский.

Украине в этом вопросе необходимо считаться с мнением западных доноров.

«Тебе дают деньги и говорят, что ты должен вернуть. Мало того, ты еще должен показать способности. И когда ты показываешь свои способности во время войны, когда есть большие риски из-за ухода бизнеса и потери рабочих мест… Если ты это все показываешь и при этом ты хочешь снизить налоги, тебе никто не даст такую возможность», – оправдывает хозяин Банковой.

Ранее послы G7 уже обсуждали эту реформу с замглавы Офиса президента и прямым текстом пояснили ему, что такие новации пока что на Украине нецелесообразны. И то правда – страна-банкрот, из которого нужно выжимать все соки, чтобы хоть частично вернуть предоставляемые ей кредиты. Какое тут снижение налогов?

Политический вывод из этой истории тоже лежит на поверхности. Московским ждунам банкротства Украины стоит опуститься из розовых облаков инфантильных мечтаний про «развалится сама» в скучные эмпиреи и признать, что Запад не бросит киевский режим как минимум до того момента пока тот не выполнит поставленную перед ним задачу и не унасекомит РФ – неважно на поле боя или измотав и измочалив в долговременном конфликте.

Вот и немец Шольц прямо говорит о том, что «мы должны быть готовы к тому, что нам еще долго придется помогать Украине». И даже маленькая Литва щедро отстегивает на прокорм киевских блатных и нищих более 950 млн евро в качестве гуманитарной, финансовой и военной помощи, что составляет 1,42% ее ВВП.

Украина сегодня для Запада – полезный инструмент. Поэтому в западных столицах готовы не только много ей прощать и ждать, но и подбрасывать все новые транши. Разбогатеть Украина от этого не разбогатеет, но и не загнется.