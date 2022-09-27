«Разваливала КПСС изнутри»: Фарион оправдывается за коммунистическое прошлое

27.09.2022  10:18 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Образование, Политика, СССР, Украина
Новости Украины

Скандальная националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион была членом КПСС, чтобы продвигать украинские идеи.

Этим она похвасталась в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявила, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандальная националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион была членом КПСС, чтобы продвигать украинские идеи....

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По словам Фарион, в КПСС ее позвал некий «учитель», при помощи которого идеологическая кафедра превратилась в языковедческую и стала украинской.

«Я на кафедре фольклористики возглавляла как администратор центр украиноведения, я не могла преподавать студентам – это абсолютное вранье. И мои убеждения всегда были одинаковые. А то, что я год находилась в этой организации – это была просьба моего великого учителя, как он просто и сказал: «Будем их уничтожать изнутри». И уничтожили.

Потому что он на месте кафедры научного коммунизма возродил и восстановил кафедру фольклористики, на которой мы и создали центр украиноведения», – сказала националистка.

«Он не возглавлял никогда эту кафедру, но он был секретарем партийной организации. Но вместе с тем, будучи секретарем партийной организации, он делал чрезвычайно много полезных дел для украинской идеи и издал фундаментальный труд, который называется «Идейно-эстетические основы украинского романтизма», – заявила Фарион.

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