Разваливший Украину Запад пренебрежительно оценивает перспективы России в Донбассе

20.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Мартин Сайдик, до недавнего времени занимавший пост представителя ОБСЕ на переговорах в Минске, дал понять, что Запад раздражен сигналами, поступающими из Москвы по Донбассу в ответ на саботаж Киевом выполнения Минских соглашений.

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«Возьмем последний закон так называемой ЛНР о так называемой границе: о том, что государственная граница – это вся область. Считает ли Россия, что это совместимо с минскими соглашениями, в которых говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Где здесь посредничество России? Это разве соответствует минским соглашениям? Нет! Где голос России? Посредник иногда обязан говорить открыто. Если он молчит, то есть предположение, что он согласен. Это только один пример», – сказал Сайдик в интервью газете «Коммерсант».

«Почему Сурков после нормандского саммита встретился с добровольцами? Каким фактором являются эти добровольцы в российской политике? А Бородай после этой встречи сказал, что конфликт может быть решен только военным способом… А высказывания Владимира Жириновского?» – добавил западный дипломат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сайдик полагает, что Москва не сможет в долгосрочной перспективе обеспечивать содержание Донбасса.

«Когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты. Готова ли Россия на это? Думаю, что сейчас она покрывает текущие расходы. Донбасс несопоставим с Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией», – сказал он, добавив, что не считает Россию сильной экономической державой.

«Самая крупная страна в мире территориально. Но экономически даже не играет в первой лиге. Российский ВВП больше австрийского чуть больше чем в три раза. Россия — это 140 с чем-то миллионов населения, а в Австрии нет даже 9 миллионов. Я знаю, что россияне не хотят это слышать, но это факт», – заключил Сайдик.