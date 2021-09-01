Разведцентр США взял «на карандаш» всех симпатизирующих России

01.09.2021 17:41 (Мск), Москва, Елена Острякова

В столице Боснии и Герцеговины – Сараево существует созданный США разведцентр, направленный на борьбу с «расширением российского влияния» на Балканах.

Об этом сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью российскому журналу «Эксперт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот центр существует. По моим сведениям, регулярно собираются представители разведывательных служб БиГ, Черногории, Албании, самопровозглашенного Косово и Северной Македонии. Под покровительством американских и западноевропейских разведструктур они отслеживают тех, кого идентифицируют хотя бы как симпатизера России. Вероятно, я в верхней части этого списка. И они, конечно, пытаются сфабриковать обвинения против этих людей, всевозможным образом подставляя их с помощью разведывательных ресурсов», – сказал Додик.

Он считает, что разведывательная служба Боснии и Герцеговины является непосредственной агентурой и фактически филиалом иностранных разведок.

«Это в очередной раз свидетельствует о том, насколько Босния является бессмысленной страной, не имеющей даже собственной независимой разведслужбы», – делает вывод Додик.

Напомним, что Додик представляет Республику Сербскую, которая после расчленения Югославии входит в состав Боснии и Герцеговины, хотя граничит с Большой Сербией. Запад не позволяет воссоединиться двум частям сербского государства.