Разведцентр США взял «на карандаш» всех симпатизирующих России
В столице Боснии и Герцеговины – Сараево существует созданный США разведцентр, направленный на борьбу с «расширением российского влияния» на Балканах.
Об этом сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью российскому журналу «Эксперт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этот центр существует. По моим сведениям, регулярно собираются представители разведывательных служб БиГ, Черногории, Албании, самопровозглашенного Косово и Северной Македонии.
Под покровительством американских и западноевропейских разведструктур они отслеживают тех, кого идентифицируют хотя бы как симпатизера России. Вероятно, я в верхней части этого списка. И они, конечно, пытаются сфабриковать обвинения против этих людей, всевозможным образом подставляя их с помощью разведывательных ресурсов», – сказал Додик.
Он считает, что разведывательная служба Боснии и Герцеговины является непосредственной агентурой и фактически филиалом иностранных разведок.
«Это в очередной раз свидетельствует о том, насколько Босния является бессмысленной страной, не имеющей даже собственной независимой разведслужбы», – делает вывод Додик.
Напомним, что Додик представляет Республику Сербскую, которая после расчленения Югославии входит в состав Боснии и Герцеговины, хотя граничит с Большой Сербией. Запад не позволяет воссоединиться двум частям сербского государства.
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