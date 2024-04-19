Разведчик американской армии: «Технологии бесполезны – Украина не выдержит натиск массы ВС РФ»

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У Украины нет плана, который позволил бы ей отбросить российские войска и одержать победу. ВСУ сейчас лишь реагируют на действия ВС РФ, что будет требовать постоянных и все больших ресурсов.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил полковник военной разведки США в отставке Джон Свит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут дело как раз в массе и именно сейчас масса может победить. Технологии должны взять верх, но сейчас эта масса может победить, поскольку ВСУ не хватает тех технологий и вооружения, которые необходимы. Потому Россия сейчас имеет преимущество над украинскими воинами в количестве личного состава. Вам нужны не ученые из ракетных технологий, а воины и артиллерия. Именно сейчас коэффициент использования снарядов 5 к 1. Например, Россия выстреливает 5 снарядов в то время, как Украина – 1. Как отмечал главнокомандующий НАТО, через несколько недель эта пропорция может смениться на 10 к 1 в пользу России», – подчеркнул он.

«Нужно увеличить объемы производства этих снарядов, чтобы предоставить Украине больше. Нам не нужно, чтобы Украина принимала участие в равной битве, которую она не сможет выиграть – нужно срочно остановить кровопотерю, а для этого нужно победить в ближнем и дальнем бою», – рассуждал американец.