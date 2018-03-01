13.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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Разведчик ДНР: надежда «поднять» Харьков была до середины лета 2014-го

Во время Русской весны надежда всколыхнуть Харьков витала в воздухе до середины лета 2014 года, однако харьковскому ополчению пришлось уйти в подполье, а затем отправиться воевать в ЛДНР.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал Вячеслав Губин (позывной «Батя Харьковский») командир роты разведки.

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П.Н.: Вячеслав, я знаю, что вы сами родом из Харькова. Расскажите, как вы вообще оказались в донецком ополчении? Как всё начиналось?

Б.Х.: Начиналось всё, как и у всех: с государственного переворота в Киеве. Когда власть незаконно сменилась, перед нами встал вопрос: что делать дальше. На тот момент ещё была надежда «качнуть» Харьков, и нам почти это удалось. Если кто не в курсе, то 1 марта мы фактически первыми захватили облгосадминистрацию, где на тот момент ещё находились правосеки, которые зашли туда 23 февраля из-за попустительства харьковских властей. А выбивали их оттуда уже мы, простые люди. По большому счёту, надежда «качнуть» Харьков была уверенной примерно до середины лета, мы надеялись на то, что нам помогут с оружием, но, увы, не случилось, не срослось. Потом мы практически всё время занимались организацией Харьковского подполья и партизанского движения.

В наше век информационных технологий подобное сделать было достаточно сложно из-за того, что всё очень легко вскрывается. Опять же, нас никто не готовил, в основном этим занимались дилетанты. Но в целом судьба харьковского подполья – это отдельная большая тема, и рассказывать о ней я смысла сейчас не вижу хотя бы потому, что много людей всё ещё там.

Когда мы поняли, что группа может быть арестована со дня на день, мы приняли решение уходить в направлении Донецка, вернее, с самого начала мы ушли на Луганск, где попали в бригаду «Призрак». Там мы какое-то время поработали, но потом нами заинтересовалась корпусная разведка. С учётом того, что наша группа уже была подготовлена, нас тут же забрали в разведку. Одно время мы работали в разведроте 2-й бригады, а потом нас перебросили в отдельный разведбат, где я благополучно командовал. Потом уже в 2016 году оказался здесь в Донецке.