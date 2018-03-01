14.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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Разведчик ДНР: в первый бой я пошёл с трофейным украинским пулемётом, из которого сыпалась ржавчина

Вячеслав Губин (позывной «Батя Харьковский») командир роты разведки ВС ДНР рассказал корреспонденту «ПолитНавигатора» подробности своего первого боя в составе разведроты.

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«Был очень интересный момент: первый бой в составе разведроты, когда нас перебросили с «Призрака». Только приехали, ещё вот с автобуса выходим, а там уже большой кипеш идёт: на протяжении двух часов на Станично-Луганском направлении в районе памятника князю Игорю уже больше двух часов идёт бой. Нас, ясное дело, сразу же позвали присоединиться. А мы ещё в гражданском – кроссовки и так далее. Зима, январь месяц, холодно.

Дали нам поверх одежды белые маскхалаты. С оружием была проблема: нам не могли его выдать, так как мы ещё даже в штат не успели войти. Нам тогда сказали, чтобы брали трофейное. Там лежали автоматы, мне лично пулемёт достался. Хватаю я его, а у него со ствола ржавчина сыпется. Такая вот интересная техника. Оделись мы, оружие взяли, патроны засыпали прямо в рюкзак, в грузовик прыгнули. Едем весело: песни орём, ленты забиваем. Мы-то новенькими были, нам ребята, которые уже давно там служили, сказали, что мы отморозки редкие.

Приезжаем уже под Князя Игоря. А там действительно шумно, «весело», идёт миномётный обстрел, стрельба с обеих сторон. До позиций наших надо было ещё добежать, потому что этот кусок от Князя Игоря до окопов очень хорошо простреливался. Похватали по ящику патронов, и туда скорее, потому как уже сигнал пришёл, что патроны заканчиваются.

Прибегаем туда и видим, что это веселье идёт уже не один час.

Бежит нам навстречу паренёк и кричит: «Где вы лазите, ещё патронов надо срочно!», я его успокоил, сказал, что сейчас принесём. Точно так же спокойно под всё тем же обстрелом мы сбегали обратно и всё принесли.

Затем нам указали на наши позиции. Это были передние окопы. А там, должен сказать, место было очень удобное с нашей стороны – обрыв и хорошая видимость. Забежали мы в окопы, сели. Я своим говорю: «Не стрелять, если не видишь цели». Смотрим-смотрим за всем происходящим. Потом я говорю: «А куда они все стреляют?» Смотрю – а дистанция между нами уже такая, что стрелять, в общем-то, без толку. Я говорю своим: «Ребята, заканчивайте. Туда уже либо миномётом, либо Утёсом достать можно. Посидели немного, по нам миномёт отработал, и где-то ближе к часу ночи их атака захлебнулась.

Напомню, мы толком без зимней обуви, в кроссовках, а морозец-то такой был, душевный, градусов под 20. Слава Богу, где-то ближе к двум ночи нас сменили. Опять же, машину подогнать боялись, потому шли пешком, но там по темноте уже не страшно было.

Хорошо, что всё закончилось, особенно, если учесть, что для моей детворы это был первый бой. А здесь главное – не наложить в штаны и выйти без потерь, чтобы не упал боевой дух», – рассказал он.