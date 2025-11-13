Разведчик: Если НАТО пойдёт на Калининград – Сувалкским коридором Россия не ограничится

Агрессия НАТО против России, наиболее вероятно, что начнется с Калининграда. В этом случае у РФ не останется иного выхода, как пробивать сухопутный коридор к анклаву. Но не обязательно узкий Сувалкский.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как заноза в заднице Европы Калининград у них торчит, они в первую очередь не смогут проводить операции по Российской Федерации, пока не уничтожат Калининградскую область. И вот это будет поводом для проведения сухопутной операции.

Как только начнётся сухопутная операция с польской, германской стороны по территории, может, частично десантная операция, со стороны Балтийского моря и уничтожение нашей военно-морской базы, нам необходимо будет выходить туда.

И этот Сувалский коридор, который многие представляют просто как узкая дорожка, которая будет – это вся Литва, это половина Латвии, как минимум, в первый же месяц военных действий.

Где брать столько сил опять? Проводить мобилизацию, без мобилизации не обойдемся, однозначно, в этом развитии ситуации. Поэтому лучше до этого не доводить», – заявил Клупов.

Для того, чтобы российская операция была успешной, ВС РФ должны будут сразу же завоевать господство в воздухе и на воде:

«Такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Швеция будут блокированы со стороны моря, а сухопутным путём обеспечить их всем необходимым для ведения военных действий НАТО не сможет.

Поэтому первый пункт – это завоевание господства в воздухе, второй пункт – завоевание господства в Финском заливе и выходе в восточную часть Балтийского моря как минимум, а лучше всего во всём Балтийском море за счёт высокоточного оружия дальнего огневого поражения. Это первые две задачи, которые необходимо будет решить».

