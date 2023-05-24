Поскольку российская армия в зоне СВО слишком хорошо окопалась, единственное доступное ВСУ направление масштабного наступления – это Белгородская область.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил военнослужащий ВСУ Андрей Каспшишак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Каспшишак рассказал, что последние полгода служил в аэроразведке на участке между Изюмом и Купянском.

«Мы летали очень далеко, иногда до пятидесяти километров, и видели – очень много. Мы знаем каждый куст, знаем, где они прячут БТРы, артиллерию, ПВО, многое успешно уничтожали.

И мы видели, где они окапываются. На самом деле, окапываются они очень хорошо, их оборонительные редуты очень мощные. Не знаю, может, им просто настолько нравится лежать в сырой земле, но их оборона на нашем направлении очень серьёзная.

Если смотреть со стороны Сватово, на участке фронта порядка ста километров у них подготовленные ПВО, которые часто сбивают наши беспилотники. У них есть и тяжёлая техника, очень много танков, большие скопления людей. Трактора роют окопы в несколько рядов», – сказал всушник.