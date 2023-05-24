Разведчик ВСУ грозится масштабным войсковым рейдом по Белгородской области
Поскольку российская армия в зоне СВО слишком хорошо окопалась, единственное доступное ВСУ направление масштабного наступления – это Белгородская область.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил военнослужащий ВСУ Андрей Каспшишак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Каспшишак рассказал, что последние полгода служил в аэроразведке на участке между Изюмом и Купянском.
«Мы летали очень далеко, иногда до пятидесяти километров, и видели – очень много. Мы знаем каждый куст, знаем, где они прячут БТРы, артиллерию, ПВО, многое успешно уничтожали.
И мы видели, где они окапываются. На самом деле, окапываются они очень хорошо, их оборонительные редуты очень мощные. Не знаю, может, им просто настолько нравится лежать в сырой земле, но их оборона на нашем направлении очень серьёзная.
Если смотреть со стороны Сватово, на участке фронта порядка ста километров у них подготовленные ПВО, которые часто сбивают наши беспилотники. У них есть и тяжёлая техника, очень много танков, большие скопления людей. Трактора роют окопы в несколько рядов», – сказал всушник.
Каспшишак подчеркнул, что целесообразнее всего в грядущем наступлении ВСУ будет пройтись рейдом по Белгородской области, и выйти к Луганску.
«В то же время, обсуждая контрнаступление, мы рассматривали вариант захода украинских войск на территорию Белгородской области. Потому что тогда наши войска смогли бы пройтись по территории Белгородской области, которая не так окопана.
Я там не летал, но общался с ребятами, которые летают на ту территорию и знают, что там происходит. Если наши войска пройдут рейдом по Белгородской области и обойдут Сватово с тыла, думаю, это был бы очень хороший котёл», – рассуждал ВСУшник.
«И если бы мы взяли Сватово – это большой логистический центр . И фактически – дальше мы бы подошли к Луганску, потому что чисто географически русским там не за что закрепиться, там степь», – добавил он.
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