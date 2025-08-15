Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Работающий на покровском направлении военкор Алесандр Харченко рассказал, как российским войскам удалось перерезать последнюю ведущую в Покровск и Мирноград линию снабжения, которая до этого была защищена антидроновыми сетями.

Теперь судьба гарнизона ВСУ – отступать, или погибать, выполняя приказ Киева, подразумевающий бессмысленные жертвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Покровск и Мирноград находятся в так называемом оперативном окружении. Я с полной уверенностью заявляю, что в город больше не ведёт ни один безопасный путь. До этого в ВСУ пользовались последней относительно безопасной трассой, которая пролегает от Гришино в Покровск. Она была затянута так называемыми антидроновыми сетями. Я провёл несколько дней с разведчиками, которые нашли бреши в этой сети. И, в общем, они туда залетают, ставят так называемых «ждунов» и атакуют транспорт, который до этого безнаказанно катался. Так называемая дорога жизни для ВСУ превратилась в дорогу смерти, и больше ни одной безопасной трассы, по которой можно было спокойно доставлять продукты, личный состав, боеприпасы», – сказал Харченко в интервью радио «КП».