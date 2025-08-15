Разведчики перерезали «ждунами» защищённую сетью трассу на Покровск

Максим Столяров.  
15.08.2025 13:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1545
 
Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация


Работающий на покровском направлении военкор Алесандр Харченко рассказал, как российским войскам удалось перерезать последнюю ведущую в Покровск и Мирноград линию снабжения, которая до этого была защищена антидроновыми сетями.

Теперь судьба гарнизона ВСУ – отступать, или погибать, выполняя приказ Киева, подразумевающий бессмысленные жертвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

 «Покровск и Мирноград находятся в так называемом оперативном окружении. Я с полной уверенностью заявляю, что в город больше не ведёт ни один безопасный путь.

До этого в ВСУ пользовались последней относительно безопасной трассой, которая пролегает от Гришино в Покровск. Она была затянута так называемыми антидроновыми сетями.

Я провёл несколько дней с разведчиками, которые нашли бреши в этой сети. И, в общем, они туда залетают, ставят так называемых «ждунов» и атакуют транспорт, который до этого безнаказанно катался.

Так называемая дорога жизни для ВСУ превратилась в дорогу смерти, и больше ни одной безопасной трассы, по которой можно было спокойно доставлять продукты, личный состав, боеприпасы», – сказал Харченко в интервью радио «КП».

«Поэтому единственный вопрос, который остаётся – это насколько ещё хватит запасов, насколько ВСУ будут готовы терпеть и удерживаться в городе, потому что они могут выйти, условно, как и завтра, так и через месяц. Всё будет зависеть от позиции украинского командования, насколько им наплевать на своих солдат», – добавил военкор.

 

