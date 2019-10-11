Разведение войск превратилось в сплошную спекуляцию

11.10.2019, Киев, Игорь Петров

Процесс разведения войск на Донбассе не несет тех рисков, о которых говорят многие украинские политики и активисты.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу продолжения политики Зеленского по деэскалации ситуации. У нас часто забывают что на линии разграничения в «серой зоне» пребывает около ста тысяч человек. Сама линия разграничения – это около 400 километров она – зона конфликта низкой интенсивностью. Время от времени там действительно происходит боевые и небоевые потери, есть потери среди мирного населения. С этим что-то нужно делать. Когда сейчас звучит тезис о том что там обстрелы и нельзя делать разведение, то это перевернутая логика. Само по себе разведение как раз и должно помочь тому, чтобы этих обстрелов не было.

У нас общество слегка дезинформировано по многим вопросам также как по так называемой формуле Штайнмайера. Идея в том, чтобы сделать пилотные разведения. Например, они уже начались у станицы Луганской», – сказал Якубин.

«Разведение предполагает несколько компонентов. Первый компонент – военный, зеркальное разведение сторон. Второй компонент – демилитаризация и работа с инженерными структурами которые там есть, разминированием территории. Сделать эту территорию более удобной для людей которые находятся на линии разграничения, в первую очередь, для мирных жителей», – отметил эксперт.

«Если говорить о самом разведении, то по факту мы сейчас видим просто какую-то сплошную спекуляцию на этой теме также как это произошло вокруг формулы Штайнмайера, потому что разведение предполагается из 400 километров только на линии трех километров. Трех километров всего лишь. И это пилотное разведение. Потом, если выполнять Минские соглашения, то это должно охватить всю территорию. Так вот пилотное предлагает, что разведение сторон произойдет только на один километр друг от друга.

Более того, никто не отменял нормы, связанные с тем, что и в случае какой-то эскалации армия, солдаты имеют права защищает свои жизни», – заявил политолог.

«Сейчас туда вмешались различные праворадикальные группы и ряд политиков, в особенности политиков которые были уже при власти и которые показали, что их подход к Минским решениям – это просто говорить о Минске на различных благородных площадках в итоге приезжать сюда и ничего не делать. И сейчас мы видим еще одно продолжение, дубль-два, спекуляции. Мы видим новую спекуляцию вот по поводу разведения, когда все переворачивается с ног на голову. Вместо того, чтобы объяснять людям что на самом деле это как раз приведет к ликвидации потерь среди мирного населения и среди состава вооруженных сил. Вместо этого, наоборот, пытается делать акцент на том что обстрелы же там продолжаются значит никакого разведения не нужно делать», – считает Якубин.

Он обратил внимание, что в парламенте инициативу о разведении войск поддерживает только «Оппозиционная платформа», а бывший президент Порошенко сейчас активно спекулирует на теме формулы Штайнмайера, хотя сам же в 2016 году ее активно лоббировал.

«Националистические группы которые сейчас так активно вовлеклись в этот процесс разведения, пытаются делать вид что они и так в принципе выступали против Минских соглашений как таковых. Мне кажется, они просто искали любой повод получить политические баллы на этом вопросе. Мне кажется, что проблемы с разведением на самом деле как таковой нет. И я в первую очередь вижу здесь желание социального и гуманитарного характера, и, еще раз подчеркну, предпосылку к тому, чтобы встреча в Нормандском формате произошла как можно быстрее», – резюмировал политолог.