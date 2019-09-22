Разведка ДНР обнародовала компромат на ворюг из ВСУ
Разведке ДНР стали известны подробности коррупционной схемы, организованной должностными лицами 56-й бригады ВСУ, дислоцированной в зоне боевых действий на Донбассе.
Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Заместитель по тыловому обеспечению командира 56-й бригады подполковник Кривов наладил продажу топлива и вещевого имущества. Опытный коррупционер для обеспечения безопасности бизнеса делится своим доходом с командиром бригады Ивановым, который, в свою очередь, отдает часть денежных средств курирующим бригаду сотрудникам СБУ. Только за прошедшую неделю Кривов передал Иванову денежные средства в размере двухсот тысяч гривен», – рассказал Олег Никитин.
Представитель оборонного ведомства добавил, что данные факты отмечены комиссией штаба «ООС». Во время проверки перевода техники бригады на зимний период эксплуатации установлена недостача 20 тонн топлива.
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