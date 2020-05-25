25.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
ВСУ-убийцы, Донбасс
Просмотров:

Разведка ДНР сообщила о больших потерях в ВСУ


С момента перехода защитников Донбасса в состояние полной боеготовности и приказа подавлять огневые точки противника потери ВСУ увеличились в разы.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«С момента отдачи главами народных республик 20 мая приказа о приведении соединений и частей НМ в полную боевую готовность и открытии ответного огня по украинским карателям, боевые потери передовых подразделений ОТГ «Север» и «Восток» составили девять боевиков убитыми и восемнадцать ранеными, выведены из стоя две БРДМ и военный грузовой автомобиль ЗИЛ-130, а также уничтожено шесть единиц минометов калибра 120 и 82 мм», – говорится в сообщении.

При этом, по информации ведомства, в ВСУ увеличились и небоевые потери.

«Нашей разведкой уточняется общее число небоевых потерь в подразделениях ВФУ, которые в связи с хаотичным перемещением техники и беспорядочным минированием территорий, за последние пять дней увеличились в разы», – добавили защитники республики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть