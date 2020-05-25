Разведка ДНР сообщила о больших потерях в ВСУ

25.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

С момента перехода защитников Донбасса в состояние полной боеготовности и приказа подавлять огневые точки противника потери ВСУ увеличились в разы.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С момента отдачи главами народных республик 20 мая приказа о приведении соединений и частей НМ в полную боевую готовность и открытии ответного огня по украинским карателям, боевые потери передовых подразделений ОТГ «Север» и «Восток» составили девять боевиков убитыми и восемнадцать ранеными, выведены из стоя две БРДМ и военный грузовой автомобиль ЗИЛ-130, а также уничтожено шесть единиц минометов калибра 120 и 82 мм», – говорится в сообщении.

При этом, по информации ведомства, в ВСУ увеличились и небоевые потери.

«Нашей разведкой уточняется общее число небоевых потерь в подразделениях ВФУ, которые в связи с хаотичным перемещением техники и беспорядочным минированием территорий, за последние пять дней увеличились в разы», – добавили защитники республики.