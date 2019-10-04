Разведка ДНР: Украинские нацбаты готовы двинуться на Киев для свержения Зеленского

04.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Украинские националистические батальоны собираются покинуть Донбасс и отправиться в Киев для поддержки оружием новых протестов против выполнения Владимиром Зеленским формулы Штайнмайера.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В срочном порядке боевиками «Айдара» и «Азова» с использованием волонтёров вывозится оружие и боеприпасы из зоны ООС. Как мы сообщали ранее, готовность поддержать Порошенко на пути к президентскому креслу путем силового захвата, подтвердил ряд высокопоставленных должностных лиц Вооруженных формирований Украины, начиная от командиров националистически настроенных бригад: 35-й, 53-й, 79-й, 128-й, до бывшего командующего ДШВ, ныне народного депутата Забродского, который лично возглавил стихийный митинг на Майдане в ночь на 2 октября.

Противники Зеленского ждут удобного случая и постепенно раскачивают ситуацию внутри страны. Активисты праворадикальных движений при поддержке ветеранов ООС ориентированы на проведение стихийным митингов и силовых акций в отношении политических сторонников команды Зеленского.

В Киевской, Харьковской, Одесской и Сумской областях уже созданы штабы радикалов, которые занимаются привлечением молодёжи и по первой команде указанные группы националистов готовы выдвинутся в Киев для организации акции неповиновения с последующим захватом административных зданий», – сообщил Басурин.

Представитель оборонного ведомства отметил, что украинский президент Владимир Зеленский уже дал указание передать в оперативное подчинение СБУ подразделение спецназа из состава 8-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций для борьбы с бесконтрольными группами радикалов в зоне «ООС».

«Основными задачами подразделения являются борьба с вывозом оружия из зоны ООС и ликвидация групп наиболее радикальных националистов из состава «Азова», «Айдара» с целью недопущения их участия в беспорядках внутри страны», – добавил Басурин.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил, что националисты из партии ВО «Свобода», сыгравшей важную роль в госперевороте 2014 года, грозят президенту Украины Владимиру Зеленскому очередным путчем.