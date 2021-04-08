Разведка ДНР: В украинской группировке на Донбассе – массовое дезертирство

08.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Подразделения ВСУ в Донбассе охватила настоящая эпидемия дезертирств. Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По докладу начальника военной службы правопорядка в «ООС», за прошедшие две недели расположения своих частей оставили 244 боевика, из которых шестеро сбежали с оружием. Наибольшее количество дезертиров в ОТГ «Восток» – 183 боевика, наибольшее количество в 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении. Там сбежало 44 морпеха.

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Однако первое место по числу беглецов занимает 10-я огшбр, в которой самовольно оставили часть 52 боевика», – говорится в сообщении.

В ведомстве предположили, что причина массового дезертирства – это обострение на фронте и возникшая опасность начала крупномасштабных боевых действий.

«По данным начальника ВСП, часть сбежавших была задержана. В своих объяснениях задержанные сообщают различные причины, побудившие их на побег – это семейные проблемы, неуставные взаимоотношения и низкий уровень обеспечения.

Кроме этого, более половины задержанных беглецов назвали причиной бегства – нежелание участвовать в боевых действиях, которые, по их мнению, в настоящее время возможны на фоне обострения на передовой», – добавили защитники Донбасса.

Примечательно, что, по сведениям НМ ДНР, пятая часть дезертиров – это офицеры ВСУ, в том числе и командиры подразделений.

«Немаловажным остается факт, что среди дезертиров 18% – это офицеры. Одним из последних сбежал лейтенант Богданович командир взвода мотопехотного батальона 72-й омбр, который, убыв из расположения части для получения посылки на почте в Авдеевке, выехал из зоны «ООС», сообщив сослуживцам, что сохранение собственной жизни и необходимость заботы о матери в Сумской области важнее, чем защита страны от мнимых внешних угроз», – резюмировали в ведомстве.