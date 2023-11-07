Разведка Эстонии: Российская армия не утратила боеспособность

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ВКС России потеряли не очень много истребителей и остаются серьезной проблемой для ВСУ

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.

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У него поинтересовались, какими видами вооружений сейчас располагает Россия.

«Перед полномасштабным вторжением из мобилизационного ресурса техники у них было 9 тысяч танков, 36 тысяч БТР. Даже если смотреть на это с точки зрения того, что техника устаревшая и они условно из трех единиц могут сделать одну, то это все равно огромное количество – 3 тысячи танков и 12 тысяч БТР. Кроме того, у них большие запасы боеприпасов – сегодня они могут производить около 1,5 миллионов боеприпасов в месяц», – сказал Кивисельк.

По его словам, это «базовая калькуляция».

«Такое же количество они могли производить до войны. Сейчас они запустили практически беспрерывное производство на своих заводах, поэтому могут делать даже больше снарядов. Но это не относится к баллистике, например. Это так называемые «глупые снаряды». Баллистику они, конечно же, не могут производить в таких объемах. Но вопрос еще и в самих артиллерийских установках. Они стараются их восстанавливать, но это вызов для России», – считает глава эстонской разведки.

Он не разделяет оптимизма журналистки, заявившей, что Украина старается уничтожать российские боевые самолеты.

«Мы видим, что Россия потеряла не очень много истребителей. Их воздушные силы все еще имеют много возможностей, они эффективны против украинских военных», – резюмировал Кивисельк.