Разведка ФРГ: Германия находится в прямом столкновении с Россией

Анатолий Лапин.  
15.10.2024 10:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Хотят того немцы или нет, но Германия уже находится фактически в состоянии войны с РФ.

Об этом, выступая в бундестаге, заявил президент Федеральной разведслужбы ФРГ Бруно Каль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хотят того немцы или нет, но Германия уже находится фактически в состоянии войны с...

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«Кремль рассматривает Федеративную республику Германия как своего противника. Будучи вторым по величине сторонником Украины, мы, по мнению Москвы, однозначно являемся ее противником. Хотим мы того или нет, мы находимся в прямом столкновении с Россией, и Путин давно объявил нас врагами.

С точки зрения Кремля, украинская война – это конфликт России с Западом на Украине, но в то же время конфликт с Западом выходит далеко за пределы Украины. На самом деле, речь идет о создании нового мирового порядка, а Россия уже начала принимать прямые кинетические действия против Запада», – заявил Каль.

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