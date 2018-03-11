11.03.2018, Луганск, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина

Разведка ЛНР рассказала о бесчинствах «правосеков»


Украинские националистические батальоны бесчинствуют в захваченных населённых пунктах ЛНР.  Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы продолжаем фиксировать рост числа правонарушений и преступлений, совершаемых украинскими националистами в зоне так называемой АТО в отношении мирных жителей.

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Третьего марта в населённый пункт Золотое Попаснянского района прибыло подразделение националистов «Правого сектора» в количестве до 20 человек. Сразу же карателями начался террор местного населения: занятие домов и мародёрство, вывешивание на зданиях своих флагов. Хотелось бы отметить, что правоохранительные органы никак не реагируют на заявления местных жителей о многочисленных бесчинствах киевских националистов», − рассказал он.

Также преступления против мирного населения фиксируют и сотрудники Мониторинговой миссии ОБСЕ.

«В отчёте Специальной мониторинговой миссии за 8 марта указано, что 4 марта в результате агрессии киевских силовиков против мирных граждан минно-взрывную травму получила жительница населённого пункта Золотое-5. Благодаря оперативным и слаженным действиям военнослужащих Народной милиции, пострадавшей была оказана первая медицинская помощь, после чего наши бойцы вызвали скорую помощь, которая доставила женщину в больницу. В настоящий момент угрозы её жизни и здоровью нет»,− заявил Андрей Марочко.

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