Разведка русских заранее получила данные о готовящейся атаке на приграничье – экс-аналитик ЦРУ

Анатолий Лапин.  
19.03.2024 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Россия смогла заранее получить разведданные о планах коллаборантов и ВСУ атаковать приграничье, благодаря чему сорвала эти попытки. Но это были не просто действия Украины, а согласованный с Западом план по срыву президентских выборов в России и захвату территорий РФ.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия смогла заранее получить разведданные о планах коллаборантов и ВСУ атаковать приграничье, благодаря чему...

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«Они вовсе не изгои – это часть тайного плана Запада. Это не просто Украина сама по себе – были приняты согласованные усилия, чтобы попытаться сорвать выборы, взяв под контроль российскую территорию внутри России за пределами пересечения с Донбассом – из Харькова в Белгород и Курск. Ты помнишь, как Вики Нуланд несколько недель назад после визита к Зеленскому поклялась, что их ждет большой сюрприз?..

Из этого становится ясно, что когда вы смотрите на то, как были отражены эти различные атаки, русские знали, что это произойдет. Это – классическое разведывательное проникновение русских в западные службы, потому что они точно знали, где они собираются атаковать.

Они знали, сколько человек собираются атаковать, они смогли мобилизовать не только наземные силы, но и нанести артиллерийские, воздушные, ракетные удары по этим вторгшимся войскам», – заключил Джонсон.

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