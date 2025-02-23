Разведка Украины бредит: Мы знаем все секреты Кремля до 2030 года, Россия вот-вот рухнет

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Россия не против прекращения огня ради передышки, однако это не значит, что Москва остановится перед планом захвата всей Украины.

Об этом на русофобском форуме «Украина. Год 2025» в Киеве заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы осведомлены о перспективных планах как минимум до 2030 года. Хочет ли РФ, Путин заканчивать войну? Не хочет. На сегодня задания, которые ставились, не выполнены. Сегодня России нужна вся Украина. Завтра ей будут нужны другие государства Восточной Европы, а потом уже и страны Центральной Азии. Касательно прекращения огня – да, России это нужно, нужна передышка для восстановления экономики, накопления новых запасов, подготовки армии, перегруппировки войск и продолжения уже новой агрессии против Украины. Россия без Украины и без Белоруссии, которую она уже почти оккупировала, это не империя, она себя ей не представляет», – разглагольствовал русофоб.

Но столь грандиозные планы каким-то образом у разведчика увязываются с полным, по его словам, крахом российского потенциала.