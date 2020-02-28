Разведка Украины: Россия скопила мощные силы вдоль границы, это очень угрожающе

28.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Российская Федерация сформировала новые воинские подразделения и разместила их на постоянной основе вдоль границ с Украиной, что позволяет ей за пару часов зайти на территорию «незалежной», если в этом будет необходимость. Об этом в эфире телеканала ATR заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Скибицкого, кроме того, Украине угрожает мощная военная группировка в Крыму.

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«Тогда, например, в 2014-15 годах на нашу территорию заходили батальонно-тактические группы Вооруженных Сил Российской Федерации, которые формировались не только в европейской части. Это были и подразделения, которые приходили на нашу территорию из центральной России, с Восточного военного округа Российской Федерации. Таким образом, это была такая группировка войск, которая собиралась по территории всей России.

Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем такие группировки, которые уже на постоянной основе базируются возле наших границ. В том числе, в оккупированном Крыму. Именно это составляет угрозу.

Главное управление разведки Минобороны Украины постоянно отслеживает все, начиная от планов России по наращиванию этих войск возле наших границ и все мероприятия, которые проводит Россия на своей территории.

Потому что за этот период времени это создание двух новых армий, это разворачивание мощной авиационной компоненты, это усиление морского компонента, постоянная милитаризация Крымского полуострова.

Насколько это угрожающе? Это очень угрожающе. Потому что на сегодняшний день, если мы говорим о новых дивизиях, 3-й механизированной дивизии, 144-ю механизированной дивизии Российской Федерации, они размещаются на территории Российской Федерации на расстоянии 30-50 километров от нашей границы. Соответственно, зайти на территорию Украины – это пару часов», – заявил Скибицкий.