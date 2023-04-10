Разведка выявила угрожающее формирование нескольких «кулаков» ВСУ для наступления

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Украинское командование сформировало в Днепропетровске большую группировку резервных войск, которые оно может перебрасывать в любой участок фронта, где произойдет контрнаступление.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, помешать этому может уничтожение мостов через Днепр.

«Разведка видит, допустим, на том направлении, на котором я работаю, концентрацию сил, здесь до двух корпусов уже формируются в районе Купянска, за Ямполем и за Северском. Такое ощущение, что с трех направления хотят ударить по сватовскому рубежу – с одной стороны прямо на Сватово, посередине на Кременную и с Северска на Лисичанск, чтобы разрезать нашу группировку с выходом на Старобельск. Одновременно Пригожин сообщает о формировании ударных деблокирующих группировок в Часов Яре, Краматорске, которые могут попытаться деблокировать Артемовск также с выходом в сторону Луганска. Это достаточно серьезные силы на этих направлениях, которые будет непросто удержать. Нас ждут непростые май и июнь, когда надо будет выстоять. Я уже не говорю про резервную группировку, которая содержится сейчас в Днепропетровске, и оттуда Киев может оперировать подкреплениями на любое направление, потому что у нас мосты через Днепр целы, перебрасывать крупные соединения можно хоть на луганское направление, хоть на донецкое, хоть на запорожское, где, мне кажется, будет основной удар украинских сил, хотя мне кажется, они будут пытаться наступать по всем направлениям. Там, где у них будет получаться, туда они будут из Днепра и перекидывать резервы», – заявил Коц.