Накануне мы видели украинские вертолёты недалеко от Соледара. Один за другим они приземлились в районе Рай-Александровки (15 километров от позиции казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» в Соледаре).

Ми-8 высадили десант – около 60 человек – и груз, боекомплект. Место выгрузки было замечено нашими бойцами, и отряд «Енисей» совместно с бригадой «Терек» отработали по нему реактивной и ствольной артиллерией. После огневого налёта в районе были замечены автомобили скорой помощи – значит, огонь был точным и результативным.

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Использование вертолётов, которых очень немного у сегодняшних ВСУ, и переброска резервов на Соледарское направление говорит о том, что это направление выбрано главным для ВСУ, поясняет в авторской колонке для «ПолитНавигатора» экс-советник министра обороны Алексей Селиванов, в 2014 году покинувший родной Киев и поддержавший восстание в Новороссии.

В ситуации, когда ВСУ не удалось реализовать планы своего наступления, режим Зеленского пытается отыграться хотя бы медийно, взяв Бахмут. И они предпринимают все усилия для этого.

За последний месяц добровольческому отряду «Енисей», в котором служат сибирские и енисейские казаки из Красноярского края, пришлось отбить более 30 атак ВСУ на Соледар – по атаке, а то и не по одной, в день. Укропы пытаются охватить Соледар с севера, а Бахмут с юга, захватив Клещеевку, в которой тоже идут бои. Такой маневр фактически привёл бы взятию укропами Бахмута и дорог, ведущих к нему, под полный огневой контроль. И сделало бы невозможным снабжение наших войск там.

А нам этот район нужен не только потому, что за него дорого заплачено жизнями русских бойцов. Но и потому, что мы действительно перемалываем там личный состав ВСУ. В последнее время в их боевых порядка становится все больше поляков – а это говорит о больших потерях украинцев.

Польский командир батальона за месяц боевых получает 38 тысяч евро, поэтому мотивом ляхов является не только русофобии, но и вполне конкретные денежные средства.

Удерживая Бахмут и Соледар, мы оттягиваем на себя и уничтожаем технику и живую силу противника. И даём возможность нашим войскам результативно громить врага и на Южном направлении, и в Харьковской области. Поэтому район нужно удерживать!