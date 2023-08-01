Разведка засекла вертолёты ВСУ под Соледаром: Опасная ситуация

Алексей Селиванов.  
01.08.2023 14:20
  (Мск) , Соледар
Просмотров: 2350
 
Авторская колонка, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Сюжет дня


Накануне мы видели украинские вертолёты недалеко от Соледара. Один за другим они приземлились в районе Рай-Александровки (15 километров от позиции казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» в Соледаре).

Ми-8 высадили десант – около 60 человек – и груз, боекомплект. Место выгрузки было замечено нашими бойцами, и отряд «Енисей» совместно с бригадой «Терек» отработали по нему реактивной и ствольной артиллерией. После огневого налёта в районе были замечены автомобили скорой помощи – значит, огонь был точным и результативным.

Накануне мы видели украинские вертолёты недалеко от Соледара. Один за другим они приземлились в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Использование вертолётов, которых очень немного у сегодняшних ВСУ, и переброска резервов на Соледарское направление говорит о том, что это направление выбрано главным для ВСУ, поясняет в авторской колонке для «ПолитНавигатора» экс-советник министра обороны Алексей Селиванов, в 2014 году покинувший родной Киев и поддержавший восстание в Новороссии.

В ситуации, когда ВСУ не удалось реализовать планы своего наступления, режим Зеленского пытается отыграться хотя бы медийно, взяв Бахмут. И они предпринимают все усилия для этого.

За последний месяц добровольческому отряду «Енисей», в котором служат сибирские и енисейские казаки из Красноярского края, пришлось отбить более 30 атак ВСУ на Соледар – по атаке, а то и не по одной, в день. Укропы пытаются охватить Соледар с севера, а Бахмут с юга, захватив Клещеевку, в которой тоже идут бои. Такой маневр фактически привёл бы взятию укропами Бахмута и дорог, ведущих к нему, под полный огневой контроль. И сделало бы невозможным снабжение наших войск там.

А нам этот район нужен не только потому, что за него дорого заплачено жизнями русских бойцов. Но и потому, что мы действительно перемалываем там личный состав ВСУ. В последнее время в их боевых порядка становится все больше поляков – а это говорит о больших потерях украинцев.

Польский командир батальона за месяц боевых получает 38 тысяч евро, поэтому мотивом ляхов является не только русофобии, но и вполне конкретные денежные средства.

Удерживая Бахмут и Соледар, мы оттягиваем на себя и уничтожаем технику и живую силу противника. И даём возможность нашим войскам результативно громить врага и на Южном направлении, и в Харьковской области. Поэтому район нужно удерживать!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть