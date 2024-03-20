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Украина спешно готовит рубежи обороны, причём самый мощный, который скопировали с «линии Суровикина», находится в самом тылу, хотя должно бы быть наоборот.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-командир роты сформированного из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что существуют три линии обороны разного качества, которые строят разные люди и организации.

«В тылу линии обороны очень капитальные, их строят гражданские строительные компании по всем правилам. Это бетонные доты, соответственно, далее обложенные габионами с насыпным камнем, а между ними очень грамотные траншеи, пути сообщения и так далее. Эту линию обороны строят военно-гражданские администрации, каждая в своей области. Остаётся только надеяться, что они это между собой как-то координируют, но над ними сверху это никто не координирует», – отметил Дикий.

Он обратил внимание на «забавный нюанс».

«Тендеры на эти укрепления они вынуждены проводить через [электронную систему публичных закупок] ProZorro, и таким образом экономится огромное количество человеко-часов офицерам ГРУ России, которым не нужно задействовать свою местную агентуру, выяснять, где и что мы копаем. Им достаточно зайти на ProZorro и поскринить оттуда. Это к большому вопросу, какой вред украинскому государству нанесли так называемые «антикорр-активисты» со своими гениальными инициативами», – рассказал нацист.

Он подчеркнул, что этот кордон полностью скопирован с «линии Суровикина».

«Третья линия обороны, до которой, даст бог, никогда враг не дойдёт, но если всё же дойдёт – она абсолютно соответствует той самой «линии Суровикина», это такие же капитальные сооружения», – сказал Дикий.

Вторая линия обороны, «куда прилетает», принципиально отличается – её строят исключительно инженерные войска. По его словам, они знают, что такое фортификация, но ресурсы у них совсем не такие, как у гражданских компаний, потому что Украина все 30 лет независимости сокращала армию, и первыми под нож шли именно инженерные части.

Кроме того, сказывается дефицит людей, потому эти войска укомплектованы на 60%, однако ключевой проблемой всё же остаётся нехватка техники.

Нацист посетовал, что, согласно действующей мобилизации, власти имеют полное право изымать строительную технику, однако почему-то этого не делают. И доходит до абсурда, когда волонтёры собирают на экскаваторы для инженерных частей.

«Эта линия уже сильно отличается от тыловой. Она тоже очень грамотно спланирована, но преимущественно это укрепления из дерева, только ещё с готовыми металлическими капсулами, которые туда привозятся и закапываются. А бетонных дотов там уже физически просто нет», – добавил Дикий.

Что касается первой линии «на нуле», здесь нацист отметил «определённый парадокс» украинской системы военного управления.

«Ответственность за укрепления «на нуле» лежит на пехотных бригадах. Например, бригада контролирует 30 километров фронта, и за укрепление этих 30 километров и примерно на 10-15 километров назад отвечает обычная пехотная бригада. То есть пехотные бригады окапываются лопатами, и людей у них тоже не хватает. Если в инженерных частях 60% комплектации, то во многих боевых подразделениях только 30. Представьте себе комбрига, который почему-то отвечает за фортификацию на 30 километров фронта. Во-первых, он откуда-то должен стать гением архитектуры и строительства, чтобы правильно всё спланировать, а во-вторых, он должен сидеть и ломать голову – сколько солдат ему надо сейчас бросить в бой, сколько должно отдохнуть, а сколько он должен оторвать от боевой работы, дать им в зубы лопату и сказать – копайте. Поэтому та линия, которая «на нуле», она самая худшая. Хотя, это парадокс. В теории, в каком-то лучшем мире должно было бы быть наоборот», – заключил экс-айдаровец.