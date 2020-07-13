Развенчан фейк от Лукашенко об аресте сотрудников ГРУ России

13.07.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял об аресте 4 сотрудников главного разведывательного управления (ГРУ) России на закрытой встрече с представителями государственных СМИ.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera рассказал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Лукашенко мог такое сказать, я потом получил подтверждение от другого источника, правда, не очень твердого. Было это сказано. За Александром Григорьевичем такое водится, он входит в раж и начинает сочинять на ходу», – сказал Суздальцев.

Он выразил сомнения в том, что за словами Лукашенко может стоять реальный факт.

«Вы представляете себе, что это за экспертура. Человека могут распиливать бензопилой, он не скажет, что оттуда. Это только если взяли с удостоверениями, или на спине было наколото: ГРУ», – иронизирует Суздальцев.

Напомним, что слова Лукашенко о задержанных сотрудниках российского ГРУ разместил в своем «фейсбуке» белорусский политолог Петр Петровский, однако потом удалил свой пост.

«Конечно, любому эксперту хочется быть инсайдером. Но это глупость, что он это разместил. Тем более, со слов Лукашенко. Должен же понимать, кто говорит. Ему спецслужбы позвонили, они-то прекрасно понимают про своего подопечного», – сказал Суздальцев.

Он считает, что разместив провокационный пост, Петровский уничтожил себя как эксперта.

«Появился второй Бабченко в Белоруссии, который виртуально над собой самоубийство произвел как над экспертом. Это жалко», – подытожил Суздальцев.