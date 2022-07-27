Развенчан миф о «народном сопротивлении украинцев» на освобожденных территориях

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Новости Украины

Украина понимала, что не удержит южные регионы, а потому заранее готовилась к диверсиям и терактам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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У него поинтересовались, как он оценивает текущую ситуацию на освобожденных территориях.

«Сдержанный оптимизм и надежда на изменения к лучшему. Люди устали и за восемь прошедших лет, и за последние месяцы. Они постоянно спрашивают и про референдум, и стоят в очередях, чтоб подать документы на российское гражданство», – сказал Рогов «Комсомольской правде».

Также он рассказал, как украинская пропаганда с 2014 года обрабатывала один из самых пророссийских регионов страны.

«Методики тупые до безобразия. И безотказные. Насилие и запрет на все русское. Формально, ты мог говорить на русском языке. Тебе даже вывеску на русском разрешали. Давались такие малые свободы, чтобы крышку не сорвало. Вместо знаменитых мелитопольцев — генерала Судоплатова и путешественника Конюхова вытаскивались упыри типа Дмитрия Донцова, создателя интегрального украинского национализма. Он, кстати и заложил основы так называемого «политического украинства», – отметил представитель новых властей.

При этом он не соглашается, что на территории региона есть народное антироссийское подполье.

«В быту все сопротивление – это селфи со средним пальцем на фоне российского флага. Теракты — дело рук СБУ и Главного управления разведки Украины. Это уже не народная борьба. Есть такой момент, о нем уже можно говорить: наши спецслужбы нашли здесь десяток схронов с оружием», – говорит чиновник.

По его словам, заложили оружие еще до начала спецоперации – в январе и начале февраля!

«Готовились к приходу России. У них уже было понимание, что эти территории они не удержат», – резюмировал Рогов.