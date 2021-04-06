Развенчан миф о «нефтегазовой игле» России

06.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия не должна отказываться от возможности зарабатывать на экспорте нефти и газа, тем более что в стране достаточно развиты и другие отрасли.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов, отвечая на вопрос, сажает ли Россия еще крепче на нефтегазовую иглу, строя новые газопроводы.

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«Никакой газовой и нефтяной иглы не существует! Это миф, от которого надо отказываться. Слово «игла» предполагает, что мы сидим «на печке» и консервируем свою отсталость. Разве в стране ничего больше не делают, кроме производства углеводородов? У нас нет цифровой индустрии? Машиностроения?

Глупо иметь возможность зарабатывать на экспорте нефти с газом и этим не пользоваться. Нет ничего плохого в том, что мы продаем углеводороды. Разве это мешает другим отраслям развиваться? Посмотрите экономические показатели Украины, которая не сидит на игле, и сравните с Россией. И вопросы отпадут», – сказал Симонов «Комсомольской правде».

Также он не согласен, что РФ окажется в проигрыше со своими трубами из-за перехода всего мира на энергетику ветра и солнца.

«За 10 лет спрос на все углеводороды только вырос. Мир тратит все больше энергии. Нас уже пытались посадить на эту глупость. Говорили, что нефть никому не нужна и будет одно сплошное биотопливо. Чем это кончилось? США удвоили свою добычу и начали теснить Россию с экспортных рынков, пока мы слушали эти сказки», – подчеркнул собеседник издания.

Он обратил внимание, что в Норвегии половина машин – электромобили, но в пересчете на душу населения нефти там добывают в 4 – 5 раз больше, чем в России.

«Все рассказывают, что будет «зеленый мир», но не забывают качать нефть», – отметил автор.

При этом он соглашается, что разговоров о зеленой энергетике становится все больше.

«Но мы сталкиваемся с каким-то прямо религиозным продвижением этой картины мира. Нас на этот прогноз пытаются подсадить, чтобы мы добровольно сложили лапки, прекратили добывать нефть и газ. Нефть хоронили уже десятки раз. Но она жива. Человечеству нужна энергия. И «зеленый мир» с этим пока не справится.

Продвижение зеленой энергии – как коммунизм: обещали его построить к 1980 году, но он так и не наступил. И давайте не будем совершать глупости и убивать отрасль, которая пока нас всех кормит», – резюмировал Симонов.