Развитие Крыма забуксовало, несмотря на рекордные вложения

24.07.2019, Симферополь, Олег Кравцов

В прошлом году зафиксировано серьезное снижение темпов развития Свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на отчет Минэкономразвития о результатах работы СЭЗ.

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Так, численность резидентов увеличилась лишь на 3% (до 1714 участников), а темпы роста инвестиций замедлились втрое (в 2017-м на 92% больше). Чтобы оживить интерес к Крыму, министерство предлагает вновь ввести пониженные тарифы по страховым взносам для работников, отмененные в 2018 году, но эксперты считают этот стимул малоэффективным – по их словам, крупных инвесторов пока сдерживают скорее системные проблемы Крыма.

В свою очередь управляющий директор Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов Андрей Точин говорит изданию, что в действительности пониженные тарифы страховых взносов не являются для предпринимателей определяющим поводом вкладывать деньги в новые проекты. Эксперт полагает, что замедление активности связано скорее с тем, что потенциал инвестиционного спроса в Крыму уже в значительной степени исчерпан. По его мнению, чтобы инициировать новые крупные проекты, необходимо решить системные проблемы региона, сдерживающие приток бизнеса: дефицит электроэнергии и пресной воды.

В то же время постоянный представитель Республики Крым при президенте Георгий Мурадов объясняет снижение темпов тем, что сейчас еще не в полной мере раскрыт потенциал притока иностранных вложений на полуостров. По его словам, в этом году интерес зарубежных инвесторов к Крыму ощутимо возрос.

«От потенциальных резидентов появились десятки запросов, которые касаются широкого спектра сфер для сотрудничества: от промышленности до переработки рыбы. Отчасти это связано с позитивными сдвигами в настроениях, в том числе в Евросоюзе», – утверждает Мурадов.

При этом газета обращает внимание, что по объему капвложений СЭЗ в Крыму лидирует среди всех российских территорий с льготным режимом для резидентов.

«Так, «Алабуга» — крупнейшая среди особых экономических зон (ОЭЗ) — привлекла за 2018 год 13,9 млрд рублей инвестиций, ОЭЗ «Санкт-Петербург» — 8,4 млрд. За четыре года существования зоны в Крыму суммарный объем капвложений составил 106 млрд рублей, тогда как 15 российских ОЭЗ привлекли за 15 лет 370 млрд рублей от инвесторов», – указывает издание.