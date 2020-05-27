Развитие Крыма зависит от того, на каких условиях откроются гостиницы – Решетников

27.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Развитие главных курортных зон России – Крыма, Кубани, Минвод и других, зависит от того, на каких санитарных условиях откроются там гостиницы после карантина.

Об этом в ходе «правительственного часа» в Госдуме заявил новый министр экономического развития Максим Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос – как мы будем работать летом, как будем открываться, как будут работать санаторно-курортные учреждения. Первый вариант требований, который санитарно-эпидемиологическая служба предложила, он оказался крайне тяжел и бизнес сказал, что с такими требованиями лучше не открываться: включая смену ковролина, одноместное размещение, запрет на рестораны, питание только в номерах», – заявил министр экономики.

По его словам, сейчас Ростуризм с Роспотребом близки к выработке компромиссных решений, которые должны устроить отрасль.

«И как этот переход (из карантина – ред.) станет возможным от этапа к этапу, появится возможность открывать соответствующие сферы. Вопросы развития Крыма, Кубани, Ставрополья, Минвод – их невозможно отделить от решения всех этих оперативных вопросов»,– заявил Решетников.

Он добавил, что нужны качественно новые подходы к развитию туризма. По его словам, только на прошлой неделе из бюджета туристической сферы РФ был выделен 1 млрд рублей поддержки.

При этом в ходе «правительственного часа» председатель ГД Вячеслав Володин предложил проработать дополнительные меры по поддержке внутреннего туризма. Он обратил внимание, что важно сейчас посмотреть, как поддержать отрасль, чтобы наши туристы, желающие отдохнуть за рубежом, все-таки измерили риски и остались здесь.

«Поехали в Крым, в Краснодарский край… на Волге хороший отдых», – отметил Вячеслав Володин.